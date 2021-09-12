صحيفة صينية: اكتشاف بؤرة جديدة لكورونا والسلطات المحلية توقف السفر

تعرضت الصين لانتشار جديد لفيروس كورونا، لكن هذه المرة في مقاطعة فوجيان الجنوبية الشرقية، ما دفع السلطات إلى تكثيف جهود التطعيم للمراهقين.

وأبلغت لجنة الصحة الوطنية عن 20 حالة إصابة بفيروس كورونا محليا، جميعها في فوجيان.

وكانت المقاطعة قد أبلغت عن حالة واحدة مؤكدة يوم الجمعة، لكن رصدت يوم السبت 18 حالة أخرى بدون أعراض، وفقا لصحيفة «ساوث شينا مورنينج بوست» في تقرير لها اليوم الأحد حول اكتشاف البؤورة الجديدة لكورونا في الصين.

وتنتشر سلالة دلتا في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، ويتركز تفشي المرض الحالي بشكل أساسي في مقاطعة شيانيو، والتي أبلغت لأول مرة عن إصابة ستة أشخاص من عائلتين بالفيروس يوم الجمعة، بما في ذلك ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عامًا.

وقالت السلطات المحلية إنه تم إرسال بعض العينات لتسلسل الجينات وأظهرت النتيجة الأولية أن العدوى كانت بسبب نوع دلتا، الذي استورده مريض بالغ عاد من سنغافورة في 4 أغسطس. وتم وضع المريض في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا بعد وصوله واختباره سلبيًا ثلاث مرات بعد عودته إلى بوتيان.

ونشرت مقاطعة فوجيان 456 عاملاً طبياً للمساعدة في اختبار الحمض النووي الشامل في بوتيان. وأصدرت المدينة إشعارًا يوم الأحد لتشديد الرقابة على الوباء، بما في ذلك إغلاق دور السينما والحانات والمتاحف ، وفرض قيود صارمة على السفر للخارج.

إجراءات احترازية

كما طلبت المدينة من المدارس تكثيف تدابير الوقاية والتحقيق في تاريخ السفر واختبار الحمض النووي للمدارس في المناطق المعرضة لخطر الإصابة بالعدوى بحلول 17 سبتمبر. كما طالبت السلطات بتكثيف إعطاء الجرعات الثانية من لقاحات كورونا للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عامًا، وإكمال التطعيم لأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وللطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا قبل يوم الأربعاء.