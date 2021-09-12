بلطجية يعذبون شابا ويقطعون يده أمام المواطنين في شارع العباسي بالمحلة

شهدت منطقة العباسي الجديد بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم واقعة تعذيب شاب يدعي «محمد ع. ا» في نهاية العقد الثالث من عمره، على يد مجموعة من البلطجية استخدموا عصا خشبية وأسلحة بيضاء وبتروا أطراف يده على مرأى ومسمع من الجميع، ونقلت سيارة الإسعاف الضحية إلى طوارئ مستشفى المحلة العام غارقا في دمائه لتقديم الرعاية الطبية اللازمة ومحاولة إسعافه.

بلطجية من حاملي السيوف يعذبون شاب بشارع الأسواق التجارية بالمحلة

في المقابل أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلى رئيس نيابة ثان المحلة بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعه اعتداء 8 من البلطجية والخارجين على القانون من حاملي الأسلحة البيضاء وتفريغ كافة الكاميرات الكائنة بموقع الحادث وسرعة ضبط المتهمين المتورطين في حادث الاعتداء الذي تسبب في إحداث عاهة وإعاقة للشاب المذكور.

تشكيل فريق بحث جنائي بسرعة التحريات وضبط الجناة

كما شدد المحامي العام في تعليماته إلى مساعديه بأهمية تكليف ضباط مباحث بسرعة التحريات حول الواقعة واستدعاء شهود عيان وسماع أقوال الشاب المجني عليه وأفراد أسرته حول الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على جهات الاختصاص للتنفيذ.

تفاصيل واقعة اعتداء على شاب وتعذيبه أمام مواطني المحلة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد حدوث واقعة اعتداء بلطجية يبلغ عددهم 8 أشخاص من حاملي العصى الخشبية والأسلحة البيضاء على المدعو «محمد علاء» شاب لم يتجاوز عمره 29 سنة، بمنطقة أسواق العباسي الجديد بشارع نعمان الأعصر بدائرة القسم.

كما أوصي مدير الأمن في توجيهاته إلي اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائي يقوده العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والرائد محمد عمار، لضبط مرتكبي واقعة تعذيب الشاب وسحله بالطريق العام.

وواصلت الجهود الأمنية من جهة ضباط الشرطة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث والتنسيق مع الجهات السرية لتحديد موقع المتهمين وتقديمهم إلي العدالة.

فرق من البحث الجنائي تتبع خطوات تحرك البلطجية حاملي الأسلحة البيضاء

كما خصصت فرق من البحث الجنائي تتبع خطوات تحرك البلطجية ومداهمة أوكارهم التي يترددون عليها خلال الفترة الأخيرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر رقم 10679 جنايات قسم شرطة ثان المحلة لسنة 2021 بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعه ضبط المتهمين وعرضهم للنيابة للتحقيق في أسرع وقت.