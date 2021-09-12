مصرع طفل في انقلاب سيارة نقل بأسيوط

لقي طفل مصرعه في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية دشلوط التابعة لمركز ديروط شمال أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مديرية أمن أسيوط إخطاراً من مأمورمركز شرطة ديروط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بعد كمين دشلوط في اتجاه الصحراوي الغربي شمال محافظة أسيوط.

نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة «1842 نقل» بعد كمين دشلوط اتجاه ديروط بالطريق الغربي، ونتج عنه وفاة الطفل «سعد. م. س»، 14 سنة، ومقيم نجع علي حمد.

ونُقلت جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى ديروط تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتصريح بدفن الجثة، ورُفعت آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور.

إصابة شخص بتسمم لتناوله أقراص السوس السامة

من جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمورقسم شرطة أول أسيوط، يفيد بوصول بلاغ من المستشفى الجامعي، بوصول «عبدالرحمن ع ه»، 39 سنة، ومقيم بالغنايم غرب، إلى استقبال مستشفى أسيوط الجامعي نتيجة تناول أقراص سوس وحالته حرجة، وحُرر المحضر اللازم، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.