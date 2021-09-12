صيانة شاملة بالمدرسة الزخرفية العسكرية بنين في مطروح (صور)

تجري مديرية التربية والتعليم أعمال الصيانة الشاملة في مدرسة مطروح الثانوية الزخرفية العسكرية في حي الشروق شرق مدينة مرسى مطروح، استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد.

وتفقد، اليوم الأحد، وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، عاطف سلامة، بحضور المهندس نبيل نجيب مدير التعليم الفني وأشرف الدملاوي مدير المدرسة، أعمال الصيانة.

«سلامة» يوجه بسرعة الانتهاء من صيانة المدرسة الزخرفية العسكرية

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الإجراءات الانشائية النهائية للمباني التعليمية بالمدرسة الفنية العسكرية ورفع كفاءة قاعات التدريس ومعامل التدريب العملي، وأكد علي مسؤولي الأبنية التعليمية بضرورة سرعة الإنجاز من أعمال الصيانة والدقة في الأداء لضمان انطلاق العام الدراسي بعد الانتهاء من جميع تلك الأعمال.

متابعات الصيانة في جميع مدارس مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريحات صحفية على هامش الزيارة الميدانية لمدرسة مطروح الثانوية العسكرية الزخرفية، أن هناك متابعات مستمرة للإجراءات البنائية بالمؤسسات التعليمية الجديدة بكافة الادارات التعليمية وفقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في ظل التنسيق المستمر مع هيئة الأبنية التعليمية لسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات الحديثة وأعمال الصيانة الشاملة في جميع مدارس المحافظة بمختلف الإدارات والقطاعات التعليمية في بنجر السكر، والحمام، والعلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم بالإضافة إلى إدارة سيوة التعليمية، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد أكتوبر المقبل.

لجنة لمتابعة استعدادات مدارس مطروح للعام الدراسي

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن هناك لجنة من إدارة المتابعة بمديرية التربية والتعليم تقوم بالمتابعة الميدانية للمدارس ومدى استعداداتها من عدمة وموقف الصيانة في المدارس التى يجرى بها أعمال صيانة، مع متابعة فرش المدارس الجديدة والتى يجرى اشائها حديثا أو إحلال وتجديد، قائلا: «جميع مدارس مطروح ستكون مستعده للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022 أول شهر أكتوبر المقبل قبل إنطلاق الدراسة».