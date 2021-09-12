الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة الزقازيق.. الموعد وطريقة التسجيل

أعلنت جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، فتح باب التسجيل لحجز استمارة الكشف الطبي والبطاقة العلاجية للطلاب الجدد للعام الجامعي 2021-2022، وذلك ابتدء من يوم 14 حتى 30 سبتمبر الجاري، من خلال المنصة الإلكترونية للجامعة، مع إتاحة الفرصة للطالب لاختيار اليوم الذي سيجري فيه الكشف.

أماكن توقيع الكشف الطبي على طلاب جامعة الزقازيق

وأوضحت الجامعة أماكن الكشف الطبي على النحو التالي:

- كلية الطب البشري (الزقازيق - فاقوس): مكان الكشف كلية الطب البشري بالزقازيق

- كلية الصيدلة: مكان الكشف كلية الصيدلة.

- كلية طب الأسنان: مكان الكشف في كلية طب الأسنان.

- كلية الطب البيطري: مكان الكشف في كلية الطب البيطري.

- كلية آثار صان الحجر: مكان الكشف كلية الطب البيطري.

- كلية حاسبات ومعلومات: مكان الكشف في كلية الحاسبات والمعلومات.

- كلية الطفولة المبكرة: مكان الكشف في كلية الحاسبات والمعلومات.

- كلية الهندسة: مكان الكشف في كلية الهندسة.

- كلية التمريض: مكان الكشف في كلية التمريض.

- معهد التمريض: مكان الكشف كلية التمريض.

إحضار تحاليل ودلالات فيروسات قبل الكشف

وأشارت الجامعة إلى ضرورة إحضار تحاليل ودلالات فيروسات كبدية، وفيروس الإيدز، وتحليل مخدرات مختومة من مستشفى الجامعة قبل توقيع الكشف الطبي.

وأوضحت الجامعة أنه يجب على الطلاب والطالبات التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على رقم الأحقية (الرقم العشريني) لتلقي تطعيم كورونا للفئات المستهدفة للتطعيم أثناء الكشف الطبي، وذلك قبل الحضور لتوقيع الكشوفات الطبية في الجامعة.

للتسجيل اضغط على الروابط هنا:

http://www.medical.zustudents.zu.edu.eg/

http://www.medical1.zustudents.zu.edu.eg/

http://www.medical2.zustudents.zu.edu.eg/

http://www.medical3.zustudents.zu.edu.eg/

ونشرت الجامعة مقطع فيديو أوضحت خلاله خطوات التسجيل عبر الرابط التالي: https://youtu.be/vGE21aCvg4k.

خطوات التسجيل للكشف الطبي

- دخول الطالب على موقع جامعة الزقازيق.

- فتح الخدمات الإلكترونية (خدمة توقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد).

- يتم حجز الكشف الطبي من خلال تسجيل بياناته على الموقع باختيار الموعد المناسب طبقاً للمواعيد المعلنة حسب كل كلية.