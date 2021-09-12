مجانا وتقبل من 9 سنوات.. افتتاح فعاليات جامعة الطفل بالأقصر

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، فعاليات المرحلة الأولى من مشروع برنامج جامعة الطفل، والذي يُقام بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، داخل كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، بحضور كل من الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أيمن قدري، منسق عام جامعة الطفل، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الأطفال.

رئيس جامعة الأقصر يناشد أولياء الأمور بالاهتمام بالأطفال

وفي كلمته في حفل الافتتاح، قال رئيس جامعة الأقصر، إن جامعة الطفل تأتي طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وأكاديمية البحث العلمي، بهدف استثمار النوابغ من الأطفال وتنمية المواهب العلمية والفنية والأدبية، مُشددا، على اهتمام أولياء الأمور بالأطفال، مع ضرورة البحث والتفتيش عن مواهبهم الداخلية وميولهم وتشجيعهم، لافتًا، إلى أن الجامعة تقدم كل الدعم والمساعدة لجامعة الطفل وعلى استعداد لتبني أي موهبة وتوصيلها بالمختصين في الجامعة لتنمية مواهبهم.

جامعة الطفل مجانًا.. وتقبل من عمر 9 سنوات

من جانب آخر، أوضح منسق عام جامعة الطفل، بإن هذه الجامعة تضم عدد من التخصصات، منها الطب وريادة الأعمال والثقافة وعلم المصريات والآثار وعلوم الحاسب الآلي والفنون الجميلة، وتخصصات غيرها، بخصوص المرحلة الأولى من الجامعة فهي تضم 50 طفلا، وفيها سيدرس الطفل جميع التخصصات في أول عامين، ثم سيتم تخصيصه بناء على موهبته، ويظل في الدراسة حتى بلوغه سن ال15، لافتًا إلى أن الجامعة تقبل من سن 9 سنوات وهي مجانًا، وتتحمل جامعة الأقصر بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي مصاريف الدراسة.

وتابع، يُمكن للأطفال فيما بعد وبشكل يومي زيارة إحدى الكليات بالجامعة بهدف التعرف عليها عن قرب، ثم تبدأ الدراسة في معامل الكليات والمراكز البحثية، وفي الختام أهدى رئيس جامعة الأقصر بعض الأدوات والمستلزمات الدراسية على الأطفال.