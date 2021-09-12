مقبرة حي النرجس بالرياض تثير الذعر بين الأهالي: مأوى للثعابين والعقارب

مقبرة مجهولة الملكية تقع في حي النرجس بالعاصمة السعودية الرياض، أثارت حالة واسعة من الجدل والتساؤلات بين الأهالي، إذ بات السكان في حيرة من أمرهم بعدما اكتشفوا موقعا مهجورا وغامض المعالم في حي النرجس، وبدأوا في السؤال عن مالكي مقبرة حي النرجس، وازدادت عملية البحث بعدما عثر السكّان على أعداد كبيرة من العقارب السامة والثعابين، وأن المكان بمثابة مأوى لهم.

انتشار الزواحف والفئران والحشرات في المقبرة

وقال سكّان حي النرجس بمدينة الرياض، في حديثهم مع قناة الإخبارية السعودية، إنهم اكتشفوا أن قطعة الأرض المهجورة هي عبارة عن مقبرة عشوائية تضم 13 قبرا وأطلقوا عليها اسم مقبرة حي النرجس، ومن اللافت أنّ تلك المقبرة غير مسجلة في خرائط جوجل مما أثار حالة الغموض حولها بشكل أعمق، مشيرين إلى أنها تنتشر بها الفئران والحشرات والثعابين والعقارب السامة، الأمر الذي يخيف الأطفال ويجعل الإقامة في المنازل القريبة منها أمرا معقدا للغاية.

السكان يرفضون الإقامة في المنازل القريبة من المقبرة

وبحسب قناة الإخبارية، فإن أحد السكان قد قال إنه تفاجأ بأن العمارة التي وضع فيها كل أمواله وشيدها بأفخم طراز تطل على ذلك المكان الموحش الذي عرف بين السكان بمقبرة حي النرجس، وأنه اشترى بناءً على المخطط الذي شاهده، ولم يكن موضحًا به مكان مقبرة، وبدأ في البناء وعلم بأمرها بعد الانتهاء.

وأكد مالك العمارة إن أسرته رفضت الانتقال للعيش في المنزل الجديد بعدما اكتشفوا أمر المقبرة، رغم تشطيب المنزل على أعلى مستوى وذلك بسبب إطلالتها المباشرة على المقبرة المجهولة، بالإضافة إلى خوف الأطفال من الزواحف التي تعج بها المقبرة.

وقال سكان في المنطقة، إن المقبرة الواقعة بحي النرجس ليست واضحة وغير مسجلة في الخرائط، وأنّه تم اكتشافها بالصدفة من قبل أحد السكان، وعقب انتشار الخبر الخاص بها مؤخرا ثبَّتت أمانة الرياض لافتة تعريفية للمكان، إلا أن العقاريين يغيرون موقعها ليتمكنوا من بيع العقارات المجاورة لها.