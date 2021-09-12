ليلى علوى تتحدى «قرش الساحل الشمالي»: الدنيا هنا زي الفل والكل مبسوط

بعد الإبلاغ عن ظهور سمك القرش في الساحل الشمالي، وإصابة أحد المنقذين بجروح، وقرار عدد من القرى السياحية بغلق شواطئها خوفا على أرواح المواطنين، وذلك منذ الجمعة الماضي، ظهرت الفنانة ليلى علوي، في فيديو من الساحل الشمالي، مؤكدة لجمهورها أن الساحل الشمالي مطمئن، ولا يوجد أي خوف من نزول المياه.

ليلى علوي تتحدى القرش في الساحل الشمالي

وطمأنت ليلى علوي محبيها بأن الساحل الشمالي لا يوجد به أي شئ من ذلك القبيل، وقامت بنشر فيديو لها وهي تسبح في البحر عبر خاصية «إستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وقالت: «أنا في الساحل الشمالي وجميل زي الفل ومفيش أي حاجة مش عاوزة الناس تخاف وبالذات الأطفال المرعوبين من البحر البحر، الناس كلها في المياه، والمياه زي الفل والناس كلها».

وكان إيهاب المالحي، عضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، تلقى بلاغا بظهور سمك القرش في مياه البحر بالساحل الشمالي، الأمر الذي أثار ذعر المصطافين والزوار.

آخر الأعمال الفنية للفنانة ليلى علوي

وتعيش ليلى علوي حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، إذ يُعرض لها حاليا في السينمات فيلم «200 جنيه» مع مجموعة كبيرة من الأبطال، منهم أحمد السقا وهاني رمزي وصابرين ومي سليم ودينا فؤاد ومن إخراج محمد أمين وتأليف أحمد عبد الله.

وتدور شخصية ليلى علوي في الفيلم، حول «إستايلست سينما» يضيق بها الحال فتضطر لتصبح بائعة جائلة في الشوارع، لكي تصرف على زوجها الذي أصيب بمرض في ظهره.

كما شاركت ليلى علوي، في فيلم «ماما حامل» مع بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ومحمد سلام، وحقق إيرادات متوسطة في شباك التذاكر. والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول حياة زوجية سعيدة مع زوجها بيومي فؤاد، ولكنها تريد أن تجعل أبناءها يتحملون المسؤولية، فتلجأ إلى خدعة لكي تجعلهم يتحملون المسؤولية.

كما تنتظر ليلى علوي الإفراج رقابيا عن فيلمها «التاريخ السري لكوثر» حتى يرى النور، ويُعرض في السينمات، حيث يفصلها يوم واحد على انتهاء تصوير الفيلم.