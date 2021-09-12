رابط نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رابط نتيجة القبول الإلكترونى للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة، إذ بلغ عدد الطلاب الذين نسقوا على الجامعات أكثر من 30 ألف طالب وطالبة، لافتة إلى أنه جارٍ الاستعداد للعام الدراسي الجديد بالتنسيق الكامل مع جميع الجامعات.

وأضافت الوزارة أن رابط نتيجة القبول الإلكترونى للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة يتيح نتيجة الطالب بالبيانات كاملة، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة، مؤكدة أن جميع أعمال التنسيق تمت دون أي معوقات.

طرق الحصول على نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة

- الدخول على رابط التنسيق للجامعات الخاصة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الضغط على زر «تسجيل الدخول».

- تظهر نتيجة الطالب بالكلية التي جرى ترشيحه لها.

طباعة استمارة الترشيح وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه يجب على الطلاب بعد الحصول على نتيجة القبول الإلكترونى للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة، طباعة استمارة الترشيح وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

وتابعت الوزارة أن رابط نتيجة القبول الإلكترونى للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة يتيح للطلاب كافة العلومات الخاصة بالتنسيق والتقديم للايكات، لافتة إلى أن جميع مراحل التنسيق تجرى إلكترونيًا دون أي عنصر بشري.

التعليمات العامة الخاصة بالقبول الإلكترونى للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة

وكشفت الوزارة عن مجموعة من التعليمات العامة الخاصة بالقبول الإلكترونى للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة في السطور التالية:

- يجب على الطالب الذي يجرى ترشيحه التوجه للجامعة وسداد المصروفات المقررة في خلال 3 أيام عمل من إعلان نتيجة القبول.

- الطالب الذي يتخلف عن الاستجابة للترشيح وسداد المصروفات، يجرى حرمانه من التقدم لأي جامعة خاصة أو أهلية في العام الدراسي نفسه.

- يمكن للطالب تسجيل رغبات بحد أقصى 25 رغبة.

- لا يجرى استرداد المصروفات بعد تسديدها.

- لا يحق التقدم لأي طالب حاصل علي نسبة مئوية أقل من 55.

- سداد مبلغ 70 جنيهًا خدمات إلكترونية غير قابلة للاسترداد قبل تسجيل الرغبات.