الدولار يرتفع قرشا أمام الجنيه خلال أسبوع.. هل يؤثر على الأسعار؟

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا بقيمة قرش واحد، خلال 7 أيام، وسجلت 3 بنوك أعلى سعر لبيع وشراء الدولار وهي «الأهلي الكويتي، الاستثمار العربي، مصرف أبو ظبي الإسلامي» ليباع الدولار بسعر 15.76 مقابل 15.68 جنيها للشراء، فيما سجل بنكا «مصر والأهلي المصري» سعر15.74 للبيع و15.64 جنيه للشراء.

النواوي: أي ارتفاع لسعر الدولار يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية

ويرى سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أي ارتفاع لسعر الدولار مقابل الجنيه، يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية في المصانع لأن القرش الذي يراه المستهلك ليس كبيرا يتحول إلى جنيهات بل لآلاف من الجنيهات، من سعر «الكونتر» الذي يتم استيراده من الخارج.

إلا أنه استبعد حدوث أي ارتفاع في السلع والمنتجات المستوردة في ظل الظروف الحالية، التي أجبرت المستوردين على تخفيض هامش الربح، وعدم رفع الأسعار لوجود ركود كبير وتراجعًا في المبيعات، ويضطر المستوردون والتجار إلى تحمل جزء من الخسائر من فارق السعر بالدولار حتى لا تتوقف المبيعات نهائيًا.

ارتفاع سعر الدولار يظهر بشكل كبير وسريع على السلع

وفي سياق متصل، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية السابق، إن انعكاس ارتفاع سعر الدولار يظهر بشكل كبير وسريع على السلع الاستهلاكية المستوردة بشكل أسرع، خاصة السلع تامة الصنع والسلع والمنتجات الغذائية، منوها إلى أنه بإمكان المستهلك أن يتحمل رفع السعر، ولكن إذا كان غير مبالغ فيه لأن هناك عشوائية في التسعير، معتمدين في ذلك على آلية العرض والطلب.

توفير الدولار يحمي الأسواق من انفلات الأسعار

وكشف أن توفير الدولار يحمي الأسواق من انفلات الأسعار ومعدلات التضخم حتى في ظل توالي المخاوف من تصاعد موجات جديدة من ارتفاع الأسعار نتيجة عوامل، من أهمها ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيرها على السوق المحلية، خاصة أننا نستورد 75% من احتياجاتنا من الخارج.