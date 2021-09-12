راغب علامة لـ«الوطن»: مصر بتتغير للأفضل.. وكل ما أجي أشوف مشروعات جديدة

أشاد الفنان اللبناني راغب علامة، بالمشروعات الجديدة التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش حضور «علامة» إلى مصر لإحياء حفل غنائي خاص في التجمع الخامس.

راغب علامة أحيا حفلا غنائيا في القاهرة

قال علامة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يشعر بالفخر كلما زار مصر برؤية مشروعات جديدة مهمة يقيمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد علامة على أن مصر تتغير من فترة لأخرى من أفضل لأفضل.

راغب علامة: أشعر بالفخر مع كل زيارة لمصر

كان الفنان راغب علامة قد أحيا حفلا غنائيا ضخما، بحديقة أحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور «كامل العدد» من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى حضور عدد من الفنانين منهم ماجد المصري، إدوارد وعزيز الشافعى ولاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان، وغيرهم من المشاهير.

وافتتح المطرب اللبناني راغب علامة، فقرته الغنائية بـ «يا غايب» وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة، بعدها حرص على توجيه كلمة شكر للشاب خالد، وأعرب عن سعادته بتواجده معه بنفس المناسبة، ووجَّه الشكر لوليد منصور الذي قدم معه أنجح حفلاته بمصر، ثم أشعل وصلات الرقص والغناء بمشاركة الجمهور على مدى قرابة الساعتين قدم خلالهما «اللي باعنا»، «نسيني الدنيا»، «فورا تدخل حياتي»، «أنا اسمي حبيبك».. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبات.

تخلل فقرة غناء المطرب اللبناني، صعود الفنانة روجينا إلى المسرح حيث شاركته الرقص على أغنية «أنا اسمي حبيبك»، والتي حرص بعدها على تحية الفنانة وتقبيل يدها.

كان الحفل قد شارك فيه الفنان الجزائري الشاب خالد وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة منها ديدي وسي لا فيه وعيشة والشابة.