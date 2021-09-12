«نظافة القاهرة»: اللي بيشحتوا بزي الهيئة مش تبعنا.. معندناش حد بيمد إيده

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن المهمة الأساسية للهيئة هي نظافة وتجميل وإنارة شوارع القاهرة، حيث إنها مسؤولة عن 32 ألف عمود في محافظة القاهرة، ويعمل بالهيئة 11 ألف موظف، مشددا على أن عمال الهيئة لا يطلبون الصدقات من أحد «معنديش حد بيمد إيده».

المنظومة الجديدة تستهدف جمع القمامة من أمام الشقق أو العمارات أو المحال

وأضاف الشرشابي، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر قناة «الحياة»: «المنظومة الجديدة تستهدف جمع القمامة من أمام الشقق أو العمارات أو المحال، وهناك تقدير بكميات القمامة المستهدف جمعها من كل منطقة، وفي حال عدم جمع القمامة سيتم الخصم من المستخلصات الخاصة بالشركات».

وتابع رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة: «كان لدينا في الهيئة سلبيات، وكان يجب أن تكون السيارات المحملة بالقمامة مغطاة، وسيطبق القانون بأن تكون السيارات التي تنقل القمامة مغطاة».

التعامل مع عمال الهيئة

وأوضح: «مش عاوزين نظرة شفقة لعامل النظافة، وفي ناس استغلوا المهنة دي استغلال خاطئ، بيلبسوا لبس الهيئة وينزلوا على أساس إنهم من الهيئة وملهمش علاقة بالهيئة، ولدلوقتي بنغير اللبس وفيه سيطرة عليه، ولو سمحتوا أنا معنديش شحاتين، اللي ماشي بالعربية، والراجل اللي بيقف عند المطب مش تبع الهيئة، ممكن يجيب مقشة ويمشي بها في الشارع وده مش تبعنا، متعطفوش عليهم».

وواصل: «ولو عاوز تطلع زكاة مالك على حد متطلعهوش على دة، لأنه لا يمثل الهيئة، رجالتنا ظهروا في مواقع كتيرة، ومعنديش عامل بيمد إيده، ومعنديش متعهد بياخد مقابل مالي عشان يرفع القمامة وهناك خط ساخن 152، يمكن التواصل من خلاله مع الهيئة في حال وجود أي مشكلة».