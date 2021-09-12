«الأمم المتحدة» تهنئ مصر بإطلاق الاستراتيجية

هنّأ الحساب الرسمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، على «تويتر»، مصر على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معلناً استعداده لمشاركة مصر فى تنفيذ الاستراتيجية فى تغريدة مضمونها: «تهانينا للجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان على إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان من قبَل الرئيس عبدالفتاح السيسى. نحن، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، على استعداد للمشاركة مع حكومة مصر فى تنفيذ الاستراتيجية»، وأعاد الحساب الرسمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر على «تويتر» نشر تغريدة للمنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، تضمنت: «ألف مبروك اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان بشأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان».