وفاة الإعلامية عزة القزاز في أمريكا بعد صراع مع المرض

توفيت مساء أمس الأحد، الإعلامية المصرية عزة القزاز، في الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع مرض السرطان.

وتخرجت الإعلامية الراحلة في جامعة القاهرة، حيث حصلت منها على بكالوريوس الصحافة والإعلام، وبدأت مشوارها الإعلامي في القناة السادسة ثم انتقلت إلى القناة الثالثة، كما شاركت في مسلسل «مشاعر في البورصة»، عام 2009.

وقد فضلت الراحلة الابتعاد عن الإعلام فترة، وتركت عملها في التلفزيون المصري وسافرت بصحبة أولادها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتعيش هناك، وكانت حريصة على التواصل مع متابعيها وجمهورها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وحرص العديد من أصدقاء الإعلامية الراحلة ومتابعيها، على نعيها عبر صفحتها، وقد أجمع معظمهم على صفات عديدة كانت تتمتع بها الراحلة منها الطيبة والقوة والجدعنة.