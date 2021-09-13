أسعار جديدة لملابس الشتاء.. وتجار: بسبب الخامات

قال عدد من تجار الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إن ارتفاعا يتراوح من 15 إلى 20% سيطرأ على أسعار الملابس الشتوية خلال الموسم المقبل، في ظل ارتفاع أسعار الخامات.

وتعيش أسواق الملابس الجاهزة حالة من الترقب مع اقتراب الموسم الشتوي، وسط مخاوف من عدم تسويق البضائع بسبب ارتفاع الأسعار، إلا أن التجار أكدوا أنهم سيقللون من هامش ربحهم لجذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين، مع التوسع في إقامة المعارض المتخصصة لتسويق البضائع.

استعدادات مصانع الملابس الجاهزة للموسم الشتوي

وقال خالد سليمان نائب رئيس غرفة تجارة الملابس لـ«الوطن»، إن المصانع والتجار يستعدون للموسم الشتوي من كل عام، حيث يمثل موسمًا حيويا لدي الصناع وأصحاب المحال، مضيفًا «نحن نتعامل في بضائع موسمية، وهناك موديلات جديدة تُطرح في شهر أكتوبر».

تراجع في إنتاج الملابس الشتوية هذا العام

ولفت «سليمان» إلى أن هناك تراجعا في إنتاج الملابس الشتوية خوفًا من تراجع الطلب، وكذلك نتيجة وجود مخزون متراكم لدى التجار والمصانع من العام الماضي، ويجرى تصريفه عبر إنتاج جزء قليل وإضافته إلى المخزون وبيعه هذا الموسم.

ونوه بأن هناك تحديات تواجه صناعة الملابس الجاهزة، منها دخولها بدون جمارك، إضافة إلى بيع المحال الملابس بالكيلو ما يؤثر على المبيعات.

ارتفاع الأسعار بسبب الغزول

وقال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة السابق، إن أسعار الملابس الشتوية تشهد ارتفاعا خلال الموسم المقبل في ظل ارتفاع أسعار الخامات خاصة الغزول، مقارنة بالعام الماضي.

وأكد أن هناك تذبذبا في أسعار الخامات التي دائما ما تتجه نحو الارتفاع، مؤكدا أن أغلب المنتجات تعتمد على الاستيراد بشكل كبير لتوفير خاماتها ومستلزماتها الإنتاجية، وكل ذلك يعد سببا رئيسيا وراء ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار الزي المدرسي المعروض حاليا مستقرة خلال الموسم الجاري، رغم ارتفاع الخامات، ما قد يترتب عليها تنشيط حركة المبيعات وكسر حالة الركود بالأسواق.