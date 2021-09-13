مصروفات جامعة mti في مصر2021.. التقديم والأوراق المطلوبة

تزايد البحث من قبل طلاب الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة، عن مصروفات جامعة mti في مصر2021، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عقب إعلان المجلس الأعلى للجامعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة، وتعد الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا إحدى الجامعات المميزة في العديد من البرامج الدراسية التي توفرها الجامعة للطلاب في مختلف التخصصات العلمية والعملية لتأهيل الطلاب وفقا لمتطلبات سوق العمل.

وترصد «الوطن» تفاصيل مصروفات جامعة mti في مصر2021

وكشفت الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا عن مصروفات العام الدراسي الجديد، موضحة أن المصروفات تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية السائدة الآن في المجتمع المصري، مشيرة إلى أنها تسعى للتطوير من المناهج الدراسية لكى تساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم في كافة التخصصات وتخريج جيلا من الطلاب قادرا على المنافسة في سوق العمل المحلية والعربية.

وجاءت مصروفات جامعة mti في مصر2021، كالتالي:

- مصروفات كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 36 ألف جنيه مصريًا.

- مصروفات كلية الإدارة 42 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الهندسة 46 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الإعلام 42 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الصيدلة 80 ألف جنيه.

- مصروفات كلية التمريض 30 ألف جنيه.

- مصروفات كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الطب البشري 120 ألف جنيه.

- مصروفات كلية العلاج الطبيعي 60 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعة الحديثة MTI لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات

يشمل ملف المستندات المطلوبة عند التقديم في الجامعة من طلاب الشهادة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها من الشهادات عربية وأجنبية تقديم الأوراق التالية:

– أصل شهادة الميلاد مميكنة.

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات.

– عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 وخلفية بيضاء.

– صورة البطاقة الشخصية للطالب.

– صورة من جواز السفر للوافدين.

– شهادة اجتياز امتحان القدرات في حالة طلب الكلية ذلك.

– تقديم نموذج 2 جند ونموذج 6 جند من التجنيد للطلاب الذكور.