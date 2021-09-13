إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

أصيب 4 مواطنين في حادث انقلاب سيارة أمام منطقة سيدي عبدالرحمن، في الساحل الشمالي على طريق «مطروح - الإسكندرية»، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى لتلقى العلاج، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

حادث الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى العلمين النموذجى المصابين الأربعة، في حادث الساحل الشمالي وهم: «منال سمير العطار، 45 سنة، أروى علي تراب، 14 سنة، أميمه عادل الطوخي، 35 سنة، وأميرة علي تراب، 22 سنة.

استكمال الفحوصات الطبية ومعاينة الحادث

ويجرى الطاقم الطبى بقسم الطوارىء بمستشفى العلمين النموذجى بمحافظة مطروح، استكمال الفحوصات الطبية من التحاليل الطبية والأشعة، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وانتقلت مباحث العلمين وضباط الإدارة العامة للمرور لمعاينة حادث طريق مطروح الساحلي، وجاري الفحص للكشف عن أسباب وملابسات وقوع الحادث، ورفع تقرير للنيابة العامة التي تولت التحقيق.