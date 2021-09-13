قاتل والديه بمكة.. يعاني من اعتلال نفسي وادعى المهدية وحالته مستعصية

كشفت الأجهزة الأمنية السعودية، تفاصيل الجريمة التي عرفت باسم قاتل والديه بمكة، وذلك بعدما أقدم شاب يقطن بمدينة مكة على قتل والديه، مستخدماً السلاح الأبيض، حيث سدد عددا من الطعنات النافذة لجسد والده ووالدته مُنهياً بذلك حياتهما.

الجاني طعن والديه حتى فارقا الحياة

وكان الشاب الذي ارتكب الجريمة وبات يعرف بـ«قاتل والديه بمكة»، انهال بسيل من الطعنات على أجزاء متفرقة من جسد والدته التي لقيت مصرعها على الفور وسقطت جثة هامدة غارقة في دمائها، بينما توفي والده داخل المستشفى بعد ساعات قليلة من وفاة زوجته المجني عليها.

قاتل والديه بمكة يعاني من اعتلال نفسي

وبحسب موقع «الوطن» السعودي، فإن مصادر أمنية سعودية أشارت إلى أنّ الجاني يعاني من اعتلالات نفسية، وادعى المهدية في وقت سابق، وأفادت المصادر بأنّ حالة الشاب المتهم مستعصية للغاية، وبعد أن لاحظ والداه أنها تطورت إلى الأسوأ تردد والده به على عدد من المشايخ ليخضع للرقية الشرعية لأكثر من عام.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ التحقيقات لا تزال جارية مع المتهم، وذلك قبل إحالته إلى فرع النيابة العامة بمكة المكرمة غداً.

القبض على المتهم والتحقيق معه

يذكر أنّ الجريمة التي هزت العاصمة المقدسة وقعت أحداثها في حي الشرائع بمكة المكرمة، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية المختصة تحرياتها والتحقيق في القضية، ليتم إلقاء القبض على الجاني، الذي يبلغ من العمر نحو 32 سنة، بعد هروبه لمنزله في مخطط الخضراء.

وكشفت المصادر أنّ الجاني يعمل بأحد قطاعات الأمن، كما أنّه متزوج ولديه 3 أبناء وارتكب جريمته قبل إقامة صلاة الظهر بلحظات قليلة، وعقب الانتهاء من قتل والديه غادر مسرح الجريمة متجهاً نحو منزله بحي «الخضراء» حيث ألقي القبض عليه.