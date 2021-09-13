«البقية غدًا» تطعيم 150 موظفًا بالقوى العاملة فى الإسكندرية بلقاح كورونا

أكد ياسر سعيد، مدير «القوي العاملة بالإسكندرية»، حصول 150 من العاملين بالمديرية اليوم على لقاح كورونا، على أن يستكمل بقية العاملين تلقي اللقاح غدًا، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتعاون بين المديرية ومديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسكندرية لإنجاز هذا العمل، موجهًا الشكر للجنة القائمة على تقديم لقاح التطعيم للعاملين، وجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن دورهم في نشر الوعي بين المواطنين.

تحاليل دورية للعاملات.. كلى وسكر وأورام ثدي

وأشار إلى أن هناك فريقًا طبيًا توجه لمقر المديرية لعمل تحليل لوظائف الكلى وأمراض السكر بالدم والكشف المبكر على أورام الثدي والمتابعة بصفة دورية لجميع العاملات، وذلك للحفاظ على صحة العاملات.

تطبيق تكليفات الرئيس للحفاظ على صحة العاملين

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين، فضلاً عن القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على لقاح التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد للحد من خطر انتشاره.

شدد الوزير على حصول جميع العاملين بالدولة في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم، مصدرًا توجيهاته لمديري مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية بحصول جميع العاملين على الجرعة الأولى من اللقاح بمقر المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة.