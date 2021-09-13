 برلماني يطالب بحل أزمة الطلاب مرضى السكري 

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة لوزارة الصحة في شهر فبراير الماضي بشأن نقص بعض أنواع الأنسولين لعلاج مرض السكر للأطفال، بمستشفيات التأمين الصحي على مستوى الجمهورية، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة حتى الآن.

أزمة شرائح قياس السكري تمثل أهمية كبيرة للمرضى

ولفت النائب في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن معاناة الأهالي ما زالت مستمرة بدون أي استجابة، بسبب عدم صرف شرائح قياس السكري للطلبة، وهي تمثل أهمية كبيرة لمرضى بعد الأنسولين أو العلاج بالأقراص.

وأوضح أن الطلاب مرضى السكر يعتادون على صرفها في مرحلة التعليم الأساسي ولكن بعد دخول مرحلة التعليم الجامعي تحدث المشكلة في عدم صرف شرائط القياس، فضلا عن تغيير أنواع الأنسولين التي اعتادت أجسامهم عليها وفي البعض الأحيان تكون مختلفة في طريقة عملها، مثل التحويل من الأنسولين السريع المفعول إلى الأنسولين قصير المفعول.

أشار «زين الدين»، إلى أن طلاب الجامعات لهم الحق في صرف المضخات أسوة بأقرانهم الأطفال، إلا أنهم يعانون في المستشفيات الجامعية بسبب تأخر البت في الطلب المقدم إلى اللجنة الثلاثية، التي قد يصل الأمر للرفض.

تجديد قرار صرف العلاج كل 6 شهور

وأضاف أن قرار صرف العلاج في الجامعة لابد من تجديده كل 6 شهور، موضحا أن النوع الأول من مرض السكري لا يوجد له علاج نهائيا، لذلك فإنه لابد من الصرف مباشرة.

وفيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة «مرحلة ما بعد الجامعة»، أشار إلى أنه لا يصرف شرائط القياس، ويتم صرف الأنسولين المخلوط، وهو ممنوع للسكريين من النوع الأول بتوصيات أكبر الجمعيات المعنية بالسكريين، مطالبًا الحكومة ممثلة في وزارات الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالي، باتخاذ اللازم لرفع العبء والمعاناة عن الطلاب المصابين بمرض السكري وتوفير العلاج اللازم، وتفعيل دور التأمين الصحي في كل المحافظات لحل هذه الإشكاليات.

جدير بالذكر أن طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب في فبراير الماضي، تضمن أن أهالي الأطفال يعانون أشد المعاناة بسبب صرف بدائل للأنسولين وبعض هذه الأنواع غير ملائمة ولا تصلح للعلاج.

طلب إحاطة حول خفض العلاج بالتأمين

وأكد النائب في طلب الإحاطة، أن مستشفيات التأمين الصحي خفضت أيضا العدد الذي يتم صرفه للأهالي من 4 علب إلى علبتين فقط، قائلا: هذه الكمية لا تكفي للعلاج.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن رد المستشفيات على الأهالي «هو البرتوكول كده»، مشيرا إلى أن بروتوكول المنظمة الدولية الـ «ISPAD» توصي بالقياس من 6 إلى 10 مرات كتحليل يومي بما يعني من 180 إلى 300 شريط شهريًا، بواقع من 3 علب ونص إلى 6 علب، مشددًا على ضرورة عودة توفير جميع أنواع الإنسولين بالكمية المناسبة لعدد أطفال السكر التابعين للتأمين الصحي على مستوى الجمهورية، مع صرف 3 علب «شرائط قياس سكر» والرابعة مدعومة بسعر 40 جنيها.