بيراميدز يقترب من التعاقد مع حسين السيد

بات حسين السيد ظهير أيسر فريق الإسماعيلي، على أبواب الانتقال لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الفريق السماوي، خاصة في ظل سعي الأخير لتدعيم صفوفه بظهير أيسر قوي في الموسم المقبل، بعد تراجع مستوى طارق طه الظهير الأيسر الاحتياطي، في الفترة الماضية، واستبعاده من قائمة الفريق الأولى التي أرسلها النادي لاتحاد الكرة، خلال اليومين الماضيين.

وترغب إدارة بيراميدز في التعاقد مع ظهير أيسر قوي استعدادًا للموسم الجديد، ليكون بديلا لمحمد حمدي الظهير الأيسر الحالي، الذي يقدم مستويات جيدة ويحظى بثقة كبيرة من جانب الإدارة والجهاز الفني في الفترة الأخيرة.

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