زوجة السقا ترثي والدها بعد وفاته بـ8 أشهر: وجودك كان حاميني من الشياطين

كلمات مؤثرة للإعلامية مها الصغير، رثت بها والدها الراحل مصفف الشعر محمد الصغير، بعد مرور قرابة 8 أشهر من وفاته بعد صراع طويل مع فيروس كورونا.

من غيرك الدنيا حاجة تانية ..الله يرحمك يا عمري

ونشرت مها الصغير، عبر خاصية «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «من غيرك الدنيا حاجة تانية، وجودك بس كان حاميني محدش كان يقدر يعمل لي حاجة طول ما انت عايش زي ما يكون كنت حاميني ومخبيني من كل الشياطين اللي حواليا دلوقتي.. بس برضو انت مخلف واحدة عمرها ما هتخذلك، واحدة قوية.. الله يرحمك يا عمري».

كان محمد الصغير قد رحل عن عالمنا نهاية شهر يناير الماضي، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، إذ دخل إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة لشعوره بآلام خفيفة في المعدة والرئة وبعدها تدهورت حالته ونُقل إلى العناية المركزة، وبعد ذلك انتهى الأمر بتآكل الرئة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي وبعدها على جهاز التنفس الاختراقي أو الحنجري.

حفيد محمد الصغير: أعلم أنك تنظر إلينا من السماء وتبتسم

كما كتب أيضًا ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، رسالة إلى جده عقب رحيله، قائلًا: «وداعًا يا مايسترو، أكثر ما يؤلمني هو أنني لم أبكِ أبدًا لأي سبب في حياتي إلا أنني سأفتقدك كثيرًا، ولكن ما يجعلني سعيدًا هو أنني أعلم أنك تنظر إلينا من السماء وتبتسم، أسطورتي، بطلي.. لا أحد يعرف كم كنا قريبين».

وأضاف: «أنت أسعد إنسان الآن وصلت إلى الجنة، أحبك ولا أستطيع الانتظار حتى نلتقي مرة أخرى، صديقي المفضل للأبد، أحبك يا حمودي.. وداعًا المعلم، العالم كلها بتحبك يا حمودي».