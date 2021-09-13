كل ما تريد معرفته عن برنامج نظم المعلومات الجغرافية بجامعة دمياط

أعلنت كلية الآداب جامعة دمياط برئاسة الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة، عن منح درجة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة في برنامج نظم المعلومات الجغرافية وعلوم المساحة والتخطيط وهو أحد البرامج المستحدثة بالجامعة.

فترة الدراسة

وأكدت الكلية في بيان لها أنمدة الدراسة وإجمالي عدد الساعات المعتمدة خلال فترة الدراسة، 4 سنوات، بإجمالي عدد ساعات خلال فترة الدراسة 160 ساعة معتمدة.

الرسوم والمصروفات

وأقرت الكلية المصروفات والرسوم على ان تكون بقيمة 250 جنيها لكل ساعة معتمدة وأن تكون تكلفة البرنامج خلال العام الدراسي الأول 8500 جنيه ومن العام الدراسي الثاني حتى الرابع 10500 جنيه بمجمل 40 ألف جنيه طوال مدة الدراسة .

أهداف برنامج نظم المعلومات الجغرافية و علوم المساحة و التخطيط

1- يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر متخصصة في البحث العلمي الجغرافي .

2 - استخدام التقنيات الحديثة في مجال الجغرافيا التطبيقية.

3 - إعداد كوادر وظيفية وتعليمية لدوائر الدولة المختلفة

- تأهيل الطالب تأهيلا أكاديميا وعلمياً بصورة تنسجم مع متطلبات السوق محلياً و دوليا.

مجالات العمل المقترحة

- هيئة المساحة العامة الجيولوجية والعسكرية

- شركات الإنشاءات و المقاولات والطرق ومراكز المعلومات ودعم إتخاذ القرار

- إدارات التخطيط بالدوائر الحكومية المختلفة

- شركات البترول والتعدين

- فروع الهيئة العامة للمساحة بمختلف المحافظات

- مراكز وشركات تكنولوجيا المعلومات

- دوائر نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد

- الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء و فروعه الكائنة بمختلف محافظات الجمهورية.