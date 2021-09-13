تعاملات بـ2.5 مليون جنيه.. ضبط شخصين للإتجار بالعملة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية والثانى مقيم بمحافظة قنا» بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

إرسال الأموال بالحوالات البريدية ويدا بيد.. بالمخالفة للقانون

أضافت التحريات أنه عقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة القانون.

ضبط المتهم المقيم بقنا بعد تقنين الإجراءات

تم تقنين الإجراءات وأمكن ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة قنا.. والذي أقر بنشاطه الإجرامى بمواجهته به على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر «المتواجد حالياً بالدولة العربية».

وأكدت التحقيقات أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى «2,5 مليون جنيه مصرى»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.