«زايد» تستقبل المنسق الأممي المقيم بمصر لبحث التعاون في القطاع الصحي

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، إلينا بانوفا، لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وكل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني للوزيرة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان- في مستهل الاجتماع– حرص مصر على التعاون المثمر مع جميع المنظمات الأممية الشريكة لتطوير المنظومة الصحية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف، اللتان ظهر دورهما جليًا في دعم القطاع الصحي منذ بداية جائحة فيروس كورونا، ودعم جهود الدولة المصرية في التصدي للوباء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة محاور استراتيجية الوزارة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، لاسيما إنتاج وتوفير اللقاحات، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وكذلك استراتيجية الوزارة للارتقاء بمنظومة التعليم الطبي المهني المستمر.

التصدي لجائحة كورونا

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة ناقشت مع الممثلة الأممية استراتيجية الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا ونتائجها الإيجابية، مقارنة بالعديد من دول العالم التي شهدت انهيارًا في المنظومة الصحية، كما لفتت إلى منظومة التطعيمات بلقاح فيروس كورونا للمواطنين، وتنويع مصادر الحصول على اللقاحات سواء من خلال الإنتاج القومي للقاح «فاكسيرا – سينوفاك» أو التعاون مع مختلف الجهات الدولية والشركات العالمية المنتجة للقاحات.

وزيرة الصحة: الرئيس السيسي يقدم دعمًا كبيرًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين

وتابع مجاهد، بأن الوزيرة أكدت الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، حيث استعرضت الوزيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية، كما أشارت الوزيرة إلى آلية العمل لتنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة»، التي استهدفت جميع فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية وتوفير العلاج بالمجان للمرضى واستمرار العمل بها خلال الجائحة.

وأضاف أن الوزيرة لفتت إلى تجربة مصر الرائدة في القضاء على مرض فيروس «سي»، ونجاح مصر في الانتقال من قائمة البلدان الأعلى في نسب انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي، إلى الدولة الأولى التي بصدد إعلان منظمة الصحة العالمية أنها خالية من هذا المرض، مشيرة إلى أن مصر أصبحت من أهم الدول الشريكة للمنتدى الاقتصادي العالمي لتنفيذ مبادرة «البحث عن الملايين المفقودة»، التي تستهدف اكتشاف وعلاج مرضى «فيروس سي» حول العالم.

وزيرة الصحة تؤكد حرص مصر على التعاون المثمر مع جميع المنظمات الأممية الشريكة للارتقاء بالمنظومة الصحية

وذكر مجاهد، أن الوزيرة أكدت حرص القيادة السياسية في مصر على تقديم كافة سبل الدعم الطبي للأشقاء في الدول العربية والأفريقية، خاصة خلال جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن تقديم الدعم للعديد من الدول الأوروبية والأسيوية الصديقة.

ومن جانبها، أشادت المنسق المقيم للأمم المتحدة، بجهود الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان في مواجهة جائحة فيروس كورونا وقدرتها على تحقيق التوازن بين استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والتصدي للوباء العالمي، مؤكدة التزام فريق الأمم المتحدة في مصر بدعم جميع الجهود التي تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير الخدمات الطبية لهم.