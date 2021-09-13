حفاظاً على أرواح المارة.. إزالة عقار آيل للسقوط في «سيدي عمر» بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، حملة اليوم الاثنين، لإزالة عقار آيل للسقوط، مكون من دور واحد، صدر له قرار إزالة، بجوار الوحدة الصحية في منطقة «سيدي عمر»، وذلك لخطورته الداهمة على حياة المارة والمواطنين.

تلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا شكوى تفيد بوجود عقار مكون من طابق واحد آيل للسقوط بمنطقة سيدي عمر، ويشكل خطراً كبيراً على سلامة المواطنين، وبالبحث والمعاينة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، تبين وجود قرار إزالة سابق للعقار، وتم إزالة العقار حفاظاً على سلامة المواطنين.

وشدد حسين الزمقان، نائب رئيس مجلس المدينة، على ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مشيراً إلى أن الوحدة تتلقى الشكاوى عبر صفحات التواصل الاجتماعي واللقاءات الجماهيرية والجولات الميدانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

إزالة عقار «الزبيدي» حفاظاً على أرواح المواطنين

وتمكنت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في مجلس مدينة قنا، في وقت سابق، من إزالة منزل مكون من طابقين، آيل للسقوط، بمنطقة «الزبيدي»، بمدينة قنا.

وتلقى اللواء أشرف الداودي إخطاراً من مجلس مدينة قنا، يفيد بوجود منزل آيل للسقوط مكون من طابقين بالطوب اللبن والطين، على مساحة 200 متر مربع تقريباً، بمنطقة «الزبيدي»، شرق السكة الحديد، بجوار مقابر سيدي عبدالرحيم القنائي، مما يسبب خطراً على أرواح المواطنين والمارة.

وعلى الفور، كلف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ورئيس الحي بمتابعة البلاغ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللازمة لهدم المنزل، وتم إزالة العقار حفاظاً على سلامة المواطنين.