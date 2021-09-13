ضبط 100 ألف عبوة في حملة على المنشآت الدوائية بالمنوفية

شنت لجنة من التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة في المنوفية بالإشتراك مع مديرية التموين، حملة للتفتيش على 17 صيدلية عامة بنطاق مدينة السادات، تمكنت من ضبط 100 ألف عبوة دوائية تبلغ القيمة التقديرية لها حوالي مليون جنيه.

ضبط مخزن غير مرخص لأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة

وأسفرت جهود الحملة، تحت رئاسة الدكتورة إيمان حمدي، والدكتور أحمد حمادة، والدكتور عبد المعطي أبو اليزيد، ومفتشي الصيدلة بالسادات، والدكتور مصطفى محمود، والدكتورة أمل مبروك، عن ضبط مكان غير مرخص تابع لصيدلية كبرى بالسادات، وبه عدد كبير من الأدوية المهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بسوق الدواء المصري، وكذلك أدوية جدول ومستلزمات طبية بواقع عدد 100 ألف عبوة دوائية ومستلزمات طبية، بقيمة تقديرية بلغت مليون جنيه، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر شرطة بالوقائع التي تم ضبطها.

صحة المنوفية: استمرار الحملات على المنشآت الصحية

من جانبه، أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام إدارة الصيدلة، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة والمشاركين في هذا العمل، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة المنوفية.