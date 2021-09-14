رئيس «الترسانة»: «مينفعش يتلعب الكورة بالجمعية العمومية»

قال طارق حسنين، رئيس نادي الترسانة، إن الاجتماع الذي عقده 51 ناديا أمس الاثنين، في أحد فنادق القاهرة، ليس وليد اليوم، مشيرًا إلى أنه «مينفعش يتلعب الكورة بالجمعية العمومية» موضحًا أن الجمعية العمومية وضعت لائحة محترمة وسليمة ولم تُطبق، ويجب الاعتراف بها، لأن الجمعية صاحبة الحق الأصيل في وضع اللائحة.

وأضاف «حسنين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الاثنين: «مينفعش دول مثل مصر يكون اتحاد الكرة بتاعها عبارة عن لجنة، لازم يكون فيه اتحاد كورة محترم منتخب، لتسيير أمور الكرة المصرية، وكل أعضاء الجمعية لديهم خبرات كبيرة»، مشيرًا إلى أن أسعار اللاعبين مرتفعة ولا يوجد دخل للأندية، ويجب عقد جمعية عمومية ووضع خارطة طريق، و«مينفعش الأمور تمشي بطريقة سمك لبن تمر هندي».

أهمية الريادة في مجال الرياضة

وتابع رئيس نادي الترسانة، أن الكرة المصرية كبيرة ولها وضعها ومصر دولة ريادية، ويجب أن يكون هناك جمعية عمومية تدير اتحاد الكرة، مشددًا على أنه يجب إقرار اللائحة وبعدها عقد جمعية عمومية غير عادية للانتخابات، لاختيار مجلس إدارة محترم يعبر عن الجميع، ويجب وضع استراتيجية لخمس سنوات مقبلة.

وشدد على أن هناك الكثير من الأسماء الموجودة على الساحة جيدة ويمكن اختيارها.

تفاصيل اجتماع 51 ناديا

يذكر أن ممثلي 51 ناديا اجتمعوا أمس الاثنين، في أحد الفنادق حيث قرروا عقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكرة خلال 15 يوما بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني، وأن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسى للاتحاد، وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولى عرض ما ينتهى إليه اجتماع الجمعية العمومية على الاتحاد الدولى لكرة القدم.