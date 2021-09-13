ضبط 4 محطات لغش المياه المعبأة في حملة تفتيشية بشرم الشيخ

وجهت الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، ضربة قوية لعدد من التجار يقومون بغش المياه المعدنية وتقليد علامات تجارية شهيرة.

شهدت مدينة شرم الشيخ حملة مكبرة للتفتيش علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمحافظة جنوب سيناء، حيث جرى تشكيل لجنة برئاسة الرائد أحمد باسم، من هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، وعضوية الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، وسامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، للتفتيش على بعض الأماكن في حملة مكبرة بمدينة شرم الشيخ.

تمكنت الحملة من ضبط ما يقارب من 7 طن مياه معبأة، وتم تحرير 4 محاضر ضبط في محطات تحلية غير مرخصة، بإجمالي 359 جالون، سعة الجالون 19 لتر مياه معبأة، وتقوم تلك المحطات بتقليد عبوات لشركات كبرى لتعبئة مياه الشرب الطبيعية.

قررت اللجنة غلق تلك المحطات لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية ولعدم وجود ترخيص لها.

وتم المرور على 5 منشآت غذائية مختلفة، وجرى تحرير 4 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية، وتحرير 8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، وتم سحب عدد 3 عينات وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك.

وأوصت اللجنة بغلق 3 محطات تعبئة مياه شرب ومخزن للمياه المعبأة، وتم إعدام عدد 15 جالون، سعة الجالون 19 لتراً، بإجمالي 285 لتراً لوجود شوائب.

شارك في الحملة إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين، وعبد الراضي محمود، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومصطفى خليل، مراقب عام الأغذيه بمديرية الصحة، وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضراً متنوعاً، منهم 4 محاضر ضبط لمحطات تعبئة مياه معدنية غير مرخص، وجرى ضبط 7821 لتر مياه معبأة بطرق غير طبيعية، تم التحفظ على تلك الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية.