ابنة ممرض «واقعة السجود»: «كنت هاقدم في الشرطة وبعد الفيديو تراجعت»

قالت مي عادل، ابنة الممرض، ضحية واقعة «السجود لكلب»، إن والدها تعرض لأزمة صحية، منذ أيام قليلة بعد ظهور الفيديو، الذي طلب فيه الطبيب منه السجود للكلب، مؤكدة انهيار والدها نتيجة الضغوط الكبيرة التي تعرض لها، ولكن حالته مستقرة حاليا وخرج من المستشفى فجر الأمس.

بكاء على الهواء

وأضافت «عادل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنها لا تستطيع التعليق على قرار النيابة تجاه الطبيب، الذي أهان والدها، متابعة باكية: «بابا ده أغلى شىء في حياتنا وتعب علينا وبنتشرف بيه طبعا أنا وإخواتي وبقوله: ارفع راسك متزعلش كفاية إنك ما أغضبتش ربنا، كلنا والعيلة مسبناهوش ولا أهل القلج كلهم، وبابا قادر يواجه الأزمة، أنا قولتله ارفع رأسك يا بابا بعد الفيديو دي حاجة مش بإيديك وأنا قوية بوجود بابا، وأنا معايا ليسانس حقوق جامعة عين شمس وبنته الكبيرة والقانون هياخد مجراه بإذن الله».

تحطيم مستقبل الفتاة وأسرة الممرض

وأوضحت ابنة الممرض، ضحية التنمر من الطبيب، أنها تدعم والدها وكذلك كل الأسرة، مبينة أنه كانت هناك تعليقات سلبية سمعتها بعد الواقعة، ولكن كان هناك أيضا تعليقات إيجابية، لافتا إلى أن لديها شقيقين، الأول يدرس في الفرقة الثانية بكلية الحقوق والآخر في الصف السادس، مواصلة: «عندي رجاء بسيط ياريت أستاذة لميس تساعديني إن الفيديو بتاعه يبطل انتشار، والناس اللي بتهاجم بابا عشان مسالم وطيب تبطل لأن الموضوع ده أذانا كلنا أنا وإخواتي وحطمني وكنت هقدم في شرطة وتراجعت عشان الفيديو».

لميس تطلب من الفتاة التراجع عن قرارها

من جانبها ردت الإعلامية لميس الحديدي، مطالبة الفتاة بالتراجع عن فكرتها في العدول عن التقديم لكلية الشرطة قائلة: «مش عايزاكي تتراجع عشان القصة دي قدمي زي ما كنتي هتقدمي مفيش شىء مشين من جانب والدك في الفيديو، قدمي في الشرطة عادي وأنتي هيتبص لكفاءتك بس وهحاول أشوف طريقة يترفع الفيديو من السوشيال ميديا».