حبيبة طارق بعد قرار حفظ التحقيق بواقعة التنمر: «عندي مكالمات إدانة»

علقت حبيبة طارق، الطالبة بكلية الآداب جامعة طنطا، على قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في واقعة التنمر التي قالت إنها تعرضت لها بجامعة طنطا، قائلة: «إن البيان اللي طلع من النيابة بيفيد بأن تم حفظ البلاغ وأن ده ادعاء مني على المراقبين وأنهم مفيش حاجة حصلت منهم لعدم وجود أدلة كافية، بالرغم من إني كنت بتنقل بين مباحث طنطا والنيابة يوميا تقريبا، عشان أقدملهم المكالمات والشات اللي عندي بتدين المراقبين والشاهدة التي اعتمدت عليها النيابة».

وأوضحت «حبيبة»، خلال مداخلة هاتفية، مساء الاثنين، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن وقت التحقيقات بتلك الواقعة لم تطلب بنفسها أي شاهدة معينة لتدلو بشهادتها فيما تعرضت لها.

وتابعت «الطالبة»: «الكاميرات طلعت فيها الشاهدة اللي معايا، وهما اللي شافوها وهما اللي قالوا احنا عايزينها».

حبيبة طارق: لم أطلب شهادة أي شخص.. «عشان ميقولوش بتجيب صحابتها»

ونبهت أنها لم تطلب شهادة أي أحد، حتى لا يقال إنها تستعين بأصدقائها لتدلو بشهادتها، موضحة أن النيابة هي من أقرت باستدعاء هذه الشاهدة بعدما ظهرت بالواقعة وفقا لتسجيل الكاميرات بمحيط المكان الذي شهد الواقعة.

حبيبة طارق عن شاهدة واقعة التنمر: هي الوحيدة اللي سمعت اللي حصل وهي الوحيدة اللي قالت لاء محصليشي بعد كدا

وأشارت إلى أن هذه الشاهدة كانت الشخص الوحيد المتواجد بالمكان وقت حدوث الواقعة، مواصلة: «سمعت الكلام اللي اتقالي وحضرته وجت حكتهولي وحكته لبنات تانية، هي الوحيدة اللي سمعت الموضوع، وهي الوحيدة اللي قالت بعد كدا لاء محصلهاش حاجة».

حبيبة طارق: أحترم قرار النيابة

وأردفت أن كل ذلك حدث بالرغم الكثير من المشاهد التي وقت بالنيابة توضح حدوث الواقعة، مؤكدة في ذات الوقت على احترامها الكبير للنيابة.

حبيبة طارق بعد قرار النيابة: راضية على أي حاجة طالما بالقانون

وأكملت: «راضية على أي حاجة هتبقى ليها علاقة بالموضوع طالما قانوني»، مشددة على أنها لن تلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي لتطالب بحقها ولكنها ستلجأ إلى القانون المصري الذي يحميها، وبالتأكيد يكفل حقي في تقديم تظلم على هذا القرار.

ولفت «حبيبة»، إلى أنه فور إصدار هذا القرار اجتمعت مع المحامين الذين يمثلونها، وتم الاتفاق على احترام قرار النيابة وحاليا نبحث الخطوة القادمة الذي سنقدم عليها.

حبيبة طارق: وصلني تهديدات برسوبي في مادتين قبل النتيجة ما تطلع من الكنترول

وتعليقا على نتيجتها، كشفت أنها وصل إليها تهديدات قبل إعلان النتيجة وعلمت برسوبها في مادتين قبل حتى أن يتم إعلان النتيجة من الكنترول.

حبيبة طارق عن تقديم المراقبات لطلبات رد اعتبار: اللي عنده دليل يقدمه وأنا هقبله قدام كل الناس

وتعليقا على تقديم المراقبات التي اتهمتم الطالبة بالتنمر عليها، بطلبات لرد اعتبارهن، قالت «حبيبة»: «لو حد عنده دليل مادي قصادي أنهم معملوش حاجة ليا، فأنا هقبله قدام الناس كلها»، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تمتلك مكالمات لهن تؤكد صحة الواقعة.

حبيبة طارق: الأمر متروك الآن لربنا وللقضاء

وشددت: «أنا لو ظالمة حد، مش هقعد 4 شهور بظلم في حد، مش هيبقى كلامي واحد في كل تحقيق، ومعنديش حاجة أقولها تاني غير أن الأمر متروك لربنا وللقضاء».