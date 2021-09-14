بعد زيادتها.. تعرف على أسعار صيانة الـ 100 كيلو للسيارات الحديثة
زادت 3 آلاف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
10:28 ص | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
صورة ارشيفية
شهد سوق السيارات المحلي فى مصر ارتفاعا فى أسعار السيارات بسبب عدم إنتاج الرقائق الإلكترونية، بالإضافة لعمليات الإغلاق التى شهدتها معظم الدول بسبب انتشار جائحة كورونا.
وقال مصطفى محمد، عضو رابطة تجار السيارات، إنه ليست أسعار السيارات فقط هي التى شهدت ارتفاعا في الأسعار، أيضا صيانة السيارات الحديثة موديل 2021، شهدت ارتفاعا بنسبة 3 آلاف جنيه تقريبا، عن الأعوام الماضية، خاصة صيانة السيارات الـ 100 كيلو متر.
البعض يلجأون لإجراء صيانة سيارتهم خارج التوكيل
وأوضح مصطفى محمد، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن بعض المواطنين يلجأون إلى إجراء صيانة سيارتهم خارج التوكيل بسبب ارتفاع الأسعار.
وتستعرض «الوطن»، أسعار صيانة السيارات الحديثة في مصر الـ 100 كيلو، والتي تبدأ من 15 ألف جنيه.
السيارة نيسان صنى
موديل 2021
صيانة 100,000 كم
تكلفة الصيانة: 15,972 جنيه
السيارة نيسان سنترا
صيانة 100,000 كم
تكلفة الصيانة 17,193 جنيه
السيارة سيتروين C5 اير كروس
صيانة 100,000 كم
تكلفة 20,570 جنيه
السيارة هيونداي إلنترا اى دى
صيانة 100,000 كم
تكلفة الصيانة: 20,777 جنيه
السيارة كيا سبورتاج
صيانة 100,000 كم
التكلفة: 21,450 جنيه
السيارة سيتروين سي اليزيه
صيانة 100,000 كم
تكلفة الصيانة: 21,540 جنيه
السيارة ام جى 5
صيانة 100,000 كم
تكلفة الصيانة: 21,786 جنيه
السيارة الفرنسية بيجو 301
صيانة 100,000 كم
تكلفة صيانة السيارة: 23,321 جنيه
السيارة الكوري كيا جراند سيراتو
صيانة 100,000 كم
تكلفة الصيانة: 23,350 جنيه
السيارة شيفروليه أوبترا
صيانة 100,000 كم
تكلفة الصيانة: 23,565 جنيه
السيارة الفرنسية رينو سانديرو ( ستيب واى )
صيانة 100,000 كم
تكلفة الصيانة: 23,875 جنيه
السيارة رينو لوجان
صيانة 100,000 كم
تكلفة الصيانة: 24,400 جنيه
السيارة شيفروليه ماليبو
صيانة 100,000 كم
تكلفة الصيانة: 25,399 جنيه
السيارة ام جى ZS
الصيانة لـ 100,000 كم
تكلفة الصيانة: 26,064 جنيه
السيارة نيسان جوك
صيانة: 100,000 كم
تكلفة صيانة السيارة: 26,377 جنيه
السيارة رينو داستر
صيانة 100,000 كم
تكلفة الصيانة: 26,670 جنيه