بعد زيادتها.. تعرف على أسعار صيانة الـ 100 كيلو للسيارات الحديثة

شهد سوق السيارات المحلي فى مصر ارتفاعا فى أسعار السيارات بسبب عدم إنتاج الرقائق الإلكترونية، بالإضافة لعمليات الإغلاق التى شهدتها معظم الدول بسبب انتشار جائحة كورونا.

وقال مصطفى محمد، عضو رابطة تجار السيارات، إنه ليست أسعار السيارات فقط هي التى شهدت ارتفاعا في الأسعار، أيضا صيانة السيارات الحديثة موديل 2021، شهدت ارتفاعا بنسبة 3 آلاف جنيه تقريبا، عن الأعوام الماضية، خاصة صيانة السيارات الـ 100 كيلو متر.

البعض يلجأون لإجراء صيانة سيارتهم خارج التوكيل

وأوضح مصطفى محمد، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن بعض المواطنين يلجأون إلى إجراء صيانة سيارتهم خارج التوكيل بسبب ارتفاع الأسعار.

وتستعرض «الوطن»، أسعار صيانة السيارات الحديثة في مصر الـ 100 كيلو، والتي تبدأ من 15 ألف جنيه.

السيارة نيسان صنى

موديل 2021

صيانة 100,000 كم

تكلفة الصيانة: 15,972 جنيه

السيارة نيسان سنترا

صيانة 100,000 كم

تكلفة الصيانة 17,193 جنيه

السيارة سيتروين C5 اير كروس

صيانة 100,000 كم

تكلفة 20,570 جنيه

السيارة هيونداي إلنترا اى دى

صيانة 100,000 كم

تكلفة الصيانة: 20,777 جنيه

السيارة كيا سبورتاج

صيانة 100,000 كم

التكلفة: 21,450 جنيه

السيارة سيتروين سي اليزيه

صيانة 100,000 كم

تكلفة الصيانة: 21,540 جنيه

السيارة ام جى 5

صيانة 100,000 كم

تكلفة الصيانة: 21,786 جنيه

السيارة الفرنسية بيجو 301

صيانة 100,000 كم

تكلفة صيانة السيارة: 23,321 جنيه

السيارة الكوري كيا جراند سيراتو

صيانة 100,000 كم

تكلفة الصيانة: 23,350 جنيه

السيارة شيفروليه أوبترا

صيانة 100,000 كم

تكلفة الصيانة: 23,565 جنيه

السيارة الفرنسية رينو سانديرو ( ستيب واى )

صيانة 100,000 كم

تكلفة الصيانة: 23,875 جنيه

السيارة رينو لوجان

صيانة 100,000 كم

تكلفة الصيانة: 24,400 جنيه

السيارة شيفروليه ماليبو

صيانة 100,000 كم

تكلفة الصيانة: 25,399 جنيه

السيارة ام جى ZS

الصيانة لـ 100,000 كم

تكلفة الصيانة: 26,064 جنيه

السيارة نيسان جوك

صيانة: 100,000 كم

تكلفة صيانة السيارة: 26,377 جنيه

السيارة رينو داستر

صيانة 100,000 كم

تكلفة الصيانة: 26,670 جنيه