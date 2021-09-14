سيارة تدهس طفلة أمام منزل أسرتها بقنا

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام سيارة بها أمام منزلها في فرشوط، شمال محافظة قنا.

بلاغ لمديرية أمن قنا بمصرع طفلة

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع الطفلة «بسمة ه. أ» عامان، بعد أن صدمتها سيارة بفرشوط.

وخلال نقل الطفلة لإسعافها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها مستشفى فرشوط المركزي، ووضعت جثتها في المشرحة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.