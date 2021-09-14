14 أكتوبر.. انطلاق معرض «إيجي ستيتش آند تكس» لصناعة الغزل والنسيج

ينطلق معرض إيجي ستيتش أند تكس «Egy Stitch & Tex»، الدولي الأكبر والأهم في تطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، في نسخته الحادية عشر بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بجزئيه: الأول يقام خلال الفترة من 14-17 أكتوبر 2021، ويختص بخدمة قطاعات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وتكنولوجيا الطباعة على الأقمشه والأصباغ والكيماويات ومستلزماتها.

أما الجزء الثاني من معرض إيجي ستيتش أند تكس، يقام خلال الفترة من 2-5 ديسمبر 2021، ويختص بخدمة قطاعات ماكينات صناعة الملابس «الخياطة والتطريز والطباعة على الملابس» ومستلزماتها.

فعاليات المعرض

تشهد فعاليات المعرض هذا العام مفهومًا جديدًا لمواكبة النهضة الكبرى التي تشهدها البلاد في الصناعة والمجالات المختلفة، منها صناعه الغزل والنسيج والملابس الجاهزه، وفق تصريحات السيد وائل القاضي، عضو مجلس إدارة فيجن فير المنظمة للمعرض.

يشهد المعرض لأول مرة ثلاث فعاليات مؤتمرلتطوير صناعة الغزل والنسيج ودورة تدريبية احترافية للطباعة على النسيج، ومسابقة لأحسن تصميم نابع من الهوية المصرية.

يأتي تنظيم هذا الحدث الضخم في إطار النمو الكبير والمطرد؛ لحجم الطلب على تكنولوجيا الطباعة الرقمية على الأقمشة والمفروشات والملابس سواء على المستوى المحلي أوالدولي.

المشاركون

ويشارك في المعرض عدد من وكلاء ومصنعي الماكينات المتخصصة في الغزل والنسيج وتكنولوجيا الطباعة الرقمية للأقمشة، في إطار استراتيجية مصر وخطتها لإحياء وتطوير صناعة الغزل والنسيج ودعم صادرات الدولة من المنسوجات والملابس الجاهزة.

مؤتمر أسبوع القاهرة للمنسوجات

وأيضا ينطلق مؤتمر أسبوع القاهرة للمنسوجات «CTW 2021»، يومي 16 و17 أكتوبر وهو منصة معرفية تضم خبراء ومتخصصي صناعة النسيج، وتسلط الضوء على أحدث الابتكارات في صناعة النسيج والتعرف على أنواع الغزل الجديدة، مع التركيز بشكل خاص على أحدث تطبيقات وتقنيات الطباعة الرقمية على الاقمشة والمفروشات والملابس التي تقدمها العلامات التجارية الأكثر شهرة على مستوى العالم وعلى المستوى المحلي، وإتاحة فرصة لا مثيل لها للعمل وتكوين شبكات تواصل بين مختلف أصحاب المصلحة في قطاع الغزل والمنسوجات، وإتاحة الفرصة لبناء منصة للتواصل بين الشركات المصنعة في الداخل والخارج.

ومن جانبه، قال هيثم راضي مدير المعرض: «إن استراتيجيتنا تهدف إلى أن يصبح هذا المعرض هو الحدث الأساسي لإتاحة تكنولوجيا صناعه الغزل والنسيج والطباعة الرقمية على الأقمشة والمفروشات والملابس، ويوفر فرص متنوعة للشركات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في مجال صناعه الغزل والنسيج والطباعة الرقمية لزيادة حجم أعمالها وتحقيق مبيعات استثنائية وفتح قنوات توزيع مختلفة داخل مصر ومنطقة شمال إفريقيا».