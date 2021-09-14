تقرير التنمية: تراجع مؤشر الفقر في مصر إلى 29.7% لأول مرة منذ 20 عاما

استعرض الدكتور خالد زكريا أمين، رئيس فريق إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر عام 2021، بعض القضايا التي جاءت في التقرير، متوقعا استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد، رغم تقلصه خلال السنة الماضية.

وأضاف خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التقرير اهتم بمسألة الدين العام، حيث تمثل مدفوعات الدين ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن نسبة الدين من إجمالي الإيرادات والإنفاق العام تقلص وهو ما ينتج عنه حيزا ماليا يمكن الدولة من استخدام الوفر الذي تحقق لأغراض التنمية البشرية.

وتابع بأن الألفية الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في معدلات الفقر، كما استمرت الزيادة بشكل كبير في السنوات الأولى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنها أخذت في الهبوط بعدما برنامج الإصلاح يعطي ثماره، وهبط المؤشر العام لنسبة الفقر من 32% إلى 29.7%، وهو ما يعد الانخفاض الأول منذ 20 عاما في معدلات الفقر في مصر.

معدل الفقر 5% في الأسر منخفضة العدد

وأوضح أن الأسرة التي يتراوح عدد الأفراد فيها ما بين 4% إلى 5% فإن متوسط معدل الفقر فيها سيقدر بنحو 25%، في حين أن الأسر التي لديها عدد أفراد يتراوح بين 8 و9 أفراد يزيد معدل الفقر فيها ليصل إلى 67%.

المشروعات القومية في الصعيد والريف يقلص الفجوة الاقتصادية

كما تعامل التقرير مع الأقاليم الاقتصادية المصرية ومدى توزيع الفقر فيها، وأثبت التقرير أنه كلما تناقصت مساهمة الأقاليم الاقتصادية في معدلات النمو الاقتصادي كلما زاد الفقر فيها، وهو ما جرى ربطه بشكل كبير جدا بالمشروعات القومية التي انطلقت في الصعيد، وعدد من القرى الريفية على اعتبار أن هذا الأمر سيؤدي إلى تقليص الفجوة بين الأقاليم الاقتصادية فيما يتعلق بانتشار الفقر.

وأشار إلى أن التقرير رصد التحول في فلسفة السياسات الاجتماعية، حيث كانت الفلسفة السابقة قائمة على الحماية والإغاثة، وهو ما كان يؤدي إلى العمل على زيادة الأفراد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية دون النظر إلى كيفية إخراجهم من دائرة العوز، أما الفلسفة الحالية فهي تعتمد على التمكين.

وأوضح أن هذا الجزء من التقرير اهتم بشكل كبير بقانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019، وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، فقد تعاملا مع القضايا الهيكلية، حيث انخفضت التغطية من 61% للعاملات و50% للعمال في عام 1998، إلى 43% للعاملات و30% للعاملين، ورغم أن نسبة التغطية التأمينية زادت في قطاع التأمين الصحي، إلا أن الإنفاق الخاص على الصحة من المواطنين كان في تزايد وهو ما يعكس أن خدمات التامين الصحي كان بها مشكلة، وبالتالي فإن التقرير ركز على القانونين باعتبارهما النواة الأساسية لمستقبل أفضل فيما يتعلق بقضايا التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.