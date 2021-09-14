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محمود مسلم

ضبط 4204 عبوات شيكولاتة مجهولة المصدر في حملات تفتيشية بالجيزة

ضبط مصنعين وشركة يعملون دون ترخيص في مجال صناعة المواد الغذائية

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الوطن
04:43 م | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
الداخلية

الداخلية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة، أسفرت جهودها عن ضبط (3) قضايا متنوعة، وذلك على النحو التالي:-

في مجال حماية البيئة

المواد الغذائية: تم ضبط مصنعين وشركة بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت (7,834 طن مواد غذائية، وكذا 4204 عبوات شوكولاتة مواد غذائية بدون بيانات ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر)، وذلك بالمخالفة لقانون حماية البيئة والصحة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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