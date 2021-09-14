ضبط 3465 «كوتشي مقلد» ومنسوب لماركات عالمية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة «3465 قطعة مصنوعات جلدية «كوتشى» وجميعها مجهولة المصدر ومقلدة ومنسوبة لماركات عالمية» بحوزة «المسئول عن مخزن مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة»

المضبوطات «مقلدة» ومنسوبة لماركات عالمية

وأكدت الأجهزة الأمنية إدارته للمخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر «مقلدة» ومنسوبة لماركات عالمية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

المتهم يعترف بحيازته للمضبوطات والعمل دون ترخيص

إعترف المسئول عن المخزن عقب القبض عليه، بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.