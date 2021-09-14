الأمم المتحدة: مصر من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية للإسكان

عبّرت رانيا هدية مديرة مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، عن سعادتها بوضع مصر قضية الإسكان والتنمية الحضرية في مقدمة أجندتها التنموية، قائلة إنَّ مصر من أوائل الدول التي صادقت على المعاهدات الدولية المرتبطة بالحق في المدينة والحق في السكن الملائم، وذلك انسجامًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

قضية السكن الملائم تصدّرت الأجندات التنموية

وأضافت «هدية»، خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنَّ قضية السكن الملائم تصدرت الأجندات التنموية المختلفة ومنها الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، وخصوصًا الهدف رقم 11، نظرًا لأهميتها.

مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتنظيم البناء ومنع انتشار العشوائيات

وأشارت إلى أنَّه رغم الزيادة السكانية لكن لوحظ المجهود المبذول من الدولة لتلبية هذا الحق بالدستور والبرامج الوطنية المختلفة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في 2016 تمّ إصدار ملف الإسكان لتكون أول خطوة لرصد وتحليل هذا القطاع وبناء عليه في عام 2020 جرى إصدار وإطلاق استراتيجية الإسكان لتكون مصر أول دولة عربية ومن أوائل الدول على مستوى العالم التي تطلق استراتيجية وطنية للإسكان معتمدة على المواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية.

وتابعت أنَّ ذلك جاء في وقت معقد من انتشار فيروس كورونا ولكن هذا الوقت أكّد مجددًا أهمية تمكّين الحق في السكن اللائق الصحي الآمن للجميع، كما اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتنظيم البناء ومنع انتشار المناطق العشوائية وغير المخططة، ومنها تبني مفهوم التطوير العمراني التشاركي المتكامل الذي يركز على مقومات المدينة كنطاق شامل للتنمية.