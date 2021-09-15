حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 15-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من أبرز صفات رجل برج الأسد الهدوء والرزانة، فرجل الأسد يخطف الأنظار إليه بفضل شخصيته الرزينة والعاطفة الجياشة والحب بالإخلاص، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة ونشاطا، تنجز أعمالك جيدا وتستدرك الأخطاء، وتستطيع أن تنظم جهودك ووقتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

فينوس في مربع برجك، ومن المهم أن تعتني بمشاعر الطرف الآخر ولا تهمل حقه.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.