بدء تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بدء تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، اليوم الثلاثاء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكداً على تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة، لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة في نطاقها الإزالة.

وقال محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لـ41 حالة مبنى مخالف على مساحة 2919 متراً مربعاً، وتنفيذ إزالة لـ12 حالة تعديات زراعية، على مساحة 14 فداناً و12 سهماً، وذلك خلال اليوم الأول لانطلاق الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وفي إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الأولى من الموجه الـ18 مستمرة حتى 3 أكتوبر القادم، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر، والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 إلى 26 نوفمبر، مشدداً على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة، لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وعدم السماح بعودة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعيةـ على أن يتم إزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة والتعدي عليها، على أن يتم تقديم تقارير يومية من قبل رؤساء المراكز والأحياء حول النتائج التي يتم تحقيقها.