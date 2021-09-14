طفل يقود «لودر» ويهدم منزلا برشيد.. والوحدة المحلية: «مش تبعنا»

سادت حالة من الغضب بين سكان شارع «عبد السلام عارف»، بمدينة رشيد في محافظة البحيرة، إثر قيام أحد الأطفال باستقلال «لودر» خاص بالشركة القائمة على إصلاحات داخل المنطقة، حيث أدى ذلك إلى وقوع تلفيات عدة، وتعرض الشارع لأعمال حفر، مما أدى إلى تلف رصف الطريق، ووقوع عدة تلفيات في أحد المنازل.

لودر يهدم أجزاء من منزل

َوقال «محمد سالم»، أحد سكان شارع «عبد السلام عارف»، بمدينة رشيد، إنه فوجئ عقب عودته من سفره بهدم أجزاء كبيرة من منزله، إثر اصطدام اللودر الذي يقوده الطفل بمسكنه، كما أدى ذلك إلى انهيار شرفة العقار، إثر هذا الحادث.

تلف رصف الطريق

وأشار «سالم» إلى أن الشارع تعرض لأعمال حفر باستخدام اللودر، مما أدى إلى تلف رصف الطريق إثر ذلك، حيث يعاني سكان المنطقة أثناء السير، حيث أصبح الطريق غير ممهد، مما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث.

غضب بسبب تضرر أحد المنازل

وعبر صاحب المنزل المتضرر عن غضبه إزاء الواقعة، متسائلاً كيف يُسمح لطفل لم يتجاوز العاشرة من عمره بقيادة مثل هذه الآلات، معللاً ذلك بأنه نجل المهندس القائم على تلك الإصلاحات، مناشداً المسؤولين ضرورة النظر إلى شكواهم، ومعاقبة المقصرين في ذلك الأمر، إلا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ردت بالقول إن أعمال الإصلاحات تابعة لأحد المقاولين.

الوحدة المحلية لمدينة رشيد: لا علاقة لنا بالإصلاحات

ومن جانبها، قالت المهندسة سلوى ذكي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، إن أعمال الإصلاحات لا تتعلق بالوحدة المحلية، كما أن المعدات المستخدمة ترجع ملكيتها للشركة القائمة على التنفيذ، وأضافت أنه يجري النظر في الشكوى والعمل على حلها.