8 معلومات عن قرش «وايت تيب» بعد ظهوره بالغردقة: الإنسان ليس وجبته المفضلة

التقطت عدسات مجموعة من السائحين ظهور جديد لقرش «وايت تيب شارك»، وهو أحد أنواع القرش الأبيض يرقد مسالماً في القاع بأحد شواطئ الغردقة، وذلك أثناء رحلة بحرية على متن مركب غطس، مما شكل عنصر إثارة ومتعة للسائحين من هواة المغامرة والباحثين عن رؤية الحياة البحرية في الأعماق.

8 معلومات عن قرش «وايت تيب شارك»

ظهور قرش «وايت تيب شارك» هو حدث فريد ونادر، يعمل على تنشيط السياحة وجذب السياح، الذين يأتون خصيصاً من جميع أنحاء العالم إلى شواطئ الغردقة، لرؤية الكائنات البحرية النادرة خاصةً السائحين من هواة الحياة البحرية.

وبحسب خبراء البيئة البحرية، فإن أسماك القرش تشكل خطورة على الإنسان في حالة التحرش بها فقط، أو عند التعامل معها بسلوك يثيرها، ولا بد من احترامها وعدم مضايقتها، أو سلوك مسلك يثيرها، حتى لا تتحول هذه الكائنات إلى عدوانية.

البحر هو مملكة خاصة لهذه الكائنات، ويمكنك الاستمتاع برؤيتها من بعيد، دون أن يهاجمك القرش، حيث أن الإنسان ليس وجبته المفضلة.

أسباب هجوم القرش على البشر، هو نتيجة خطأ من البشر أنفسهم، وذلك لممارسات خاطئة من البشر، وعلى رأسها إطعام أسماك القرش، والتحرش بها وصيدها، حيث يؤدى هذا إلى تحور وتغيير سلوكها، ويجعلها أكثر خطورة على البشر.

ويوجد على شواطئ البحر الأحمر حوالي 28 نوعاً من أسماك القرش، ومعدلات هجوم القرش على البشر في البحر الأحمر تكاد تكون معدومة، مقارنة بسواحل أمريكا وأستراليا وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا.

أنواع القروش التي تظهر بشواطئ الغردقة تفضل البقاء في القاع، ولا تخرج إلى الشواطئ، وتتغذى على الأسماك الصغيرة، ويُعد ظهورها دليلاً على نظافة البيئة البحرية وتعافيها تماماً.

القرش الأبيض هو من القروش التي تقطن البحار الاستوائية والمعتدلة الدافئة، وقد اشتهرت هذه الكائنات بجسدها الممتلئ الجدير بالملاحظة، فتميزها الزعانف الطويلة والمدورة ذات الأطراف البيضاء.

القرش الأبيض معروف باسم «وايت شارك»، وله عدة أنواع معروفة بأسماء عديدة أخرى، منها «الأبيض الكبير، ومستدق الخطم الأبيض، والقرش الأبيض، والموت الأبيض»، وهو نوع ضخم من أسماك القرش مغزلية الشكل، يتواجد في جميع المياه السطحيّة لمحيطات العالم الرئيسيّة.