ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لفرضه السيطرة والإتاوات على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، فرض «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا»، السيطرة والإتاوات على ملاك المزارع المتاخمة للطريق الصحراوي الغربي.

يأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام، استهدف وأمكن ضبطه حال تواجده بمحيط محل إقامته، وبحوزته «بندقية آلية وخزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار- طبنجة مُبلغ بسرقتها - كمية من مخدر الأفيون»، واتخذت الإجراءات القانونية.