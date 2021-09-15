استشاري أمراض صدرية: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

بعد انتشار فيروس كورونا ومتحوراته في أنحاء العالم، أصبح هناك العديد من التساؤلات من قبل المدخنين عن خطورة الإصابة بالفيروس، وهل هناك خطورة أيضا في تناولهم اللقاح المضاد للفيروس أم لا؟

الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، أكد أن التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية يزيد من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا الجديد ومتحوراته، مشيراً إلى أن التدخين بصفة عامة يضعف من مناعة الجسم.

التدخين يعمل على شلل بعض الأجهزة المتصلة بالجهاز التنفسي

وقال «المغازي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن التدخين يمنع أيضاً بعض الأجهزة المتصلة بالجهاز التنفسي وخصوصا الأهداب المبطنة للمجاري الهوائية حركتها المستمرة، التي تطرد الأجسام الغريبة والميكروبات عن الجهاز التنفسي، موضحاً أن التدخين يعمل على شلل هذه الأهداب مما يؤدي إلى دخول الفيروسات والميكروبات إلى الجسم بسهولة.

وأضاف أن التدخين يؤدي أيضاً إلى فقدان الشهية والإضراب عن الطعام، والذي يتسبب في تقليل فاعلية الجهاز المناعي.

تدخين الشيشية يعد بيئة فعالة لانتشار فيروس كورونا

وأشار رئيس جمعية مكافحة التدخين، إلى أن تدخين الشيشة يعد بيئة فعالة لانتشار فيروس كورونا، لأن مرض كوفيد 19 ينتقل عن طريق الرذاذ الذي يخرج من الفم أو الأنف، وبالتالي انتقال الشيشة من فم إلى فم يعد بيئة صالحة لانتقال الفيروس.

وأكد «المغازي» أن تأثير أعراض كورونا على الشخص المدخن، تكون أكثر حدة من أعراضها على الإنسان العادي، موضحا أن الجهاز التنفسي للشخص المدخن يكون متهالك بفعل تأثير الدخان عليه.

لا يوجد خطورة على المدخن من تلقي لقاح كورونا

وحول خطورة تلقي لقاح كورونا للمدخنين، نفى «المغازي» هذا الأمرقائلاً: «لا يوجد أي خطورة على الشخص المدخن بتلقي لقاح كورونا وأنه من المفترض أن يتناول الجميع لقاح كورونا المستجد سواء كان شخص مدخن أوغير مدخن».

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 503 حالات جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.