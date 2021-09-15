«نوفا»: ارتفاع كبير في التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا

لفتت وكالة نوفا الإيطالية في تقرير لها إلى ارتفاع معدل التجارة مع مصر من بين الوجهات القليلة التي سجلت اتجاهًا إيجابيًا على نطاق واسع في عام 2020 في طلب السلع الإيطالية بنسبة بلغت (+27.4 في المائة).

وصدرت مصر إلى إيطاليا بقيمة 999 مليون دولار في سبعة شهور فقط، وهي أكبر دولة أوروبية تستورد من القاهرة، تليها مالطا بـ 715 مليون دولار، وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بـ 597 مليون دولار، وإسبانيا بـ 609 ملايين دولار وفقا لبيان نشرته وزارة التجارة والصناعة في أغسطس الماضي.

وذكرت الوكالة الإيطالية أن مصر ستستمر في طلب البضائع من إيطاليا بوتيرة سريعة نسبيًا، وذلك وفقا للبيانات التي جمعتها «نوفا» من تقرير الصادرات الإيطالية لعام 2021 «العودة إلى المستقبل: تشريح التعافي بعد الجائحة»، والذي أصدرته شركة «Sace - ساتشه»، وهي شركة مساهمة تابعة لشركة «Cassa Depositi e Prestiti»، الحكومية المتخصصة في قطاع التأمين المالي.

توقعات عام 2021

يذكر التقرير، الذي منح مصر ميدالية فضية في قائمة المستوردين، أن «توقعات عام 2021» أن هناك زيادة في الطلب بالمعدات المتعلقة بالهندسة الميكانيكية بنسبة (+10.5 في المائة)، وهو ما يرجع الى التحديثات الجارية في شبكة السكك الحديدية عالية السرعة والحضرية ومترو الأنفاق.

واستوردت مصر بضائع إيطالية مقابل 3.1 مليار يورو في عام 2020، بينما تتوقع أن العام الحالي سيشهد زيادة في الصادرات الإيطالية بنسبة 5.8 في المائة، لتتراجع فقط إلى 0.2 و0.5 في المائة في العامين التاليين.

انتعاشة في الصادرات الإيطالية

ويتوقع التقرير أن تحدث انتعاشة في الصادرات الإيطالية إلى مجموعة من البلدان بعد «كوفيد 19» وحتى في العام الحالي، لكن هذه الانتعاشة سيتبعها ديناميكية أكثر احتواءً في السنوات اللاحقة.

ومن بين هذه الدول توجد بلدان تعتمد على أسعار المواد الخام مثل البرازيل والسعودية وماليزيا وغانا، بالإضافة إلى وجهات أوروبية أخرى على سبيل المثال فرنسا وهولندا وخارجها بما في ذلك السنغال.