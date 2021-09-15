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محمود مسلم

ضبط موظف بنكي استولى على 4 ملايين جنيه من حسابات المودعين

اقترض باسماء عملاء دون علمهم واستولى على القروض

كتب:

الوطن
12:52 م | الأربعاء 15 سبتمبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى أحد البنوك كائن بالقاهرة ضد «موظف بالبنك» وذلك لإختلاسه مبالغ مالية من أموال البنك .

أكدت التحريات صحة الواقعة واستغلال الموظف المذكور فى غضون الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019 طبيعة عمله بالبنك وإختلاس مبالغ مالية من حسابات البنك، فضلاً عن قيامه بمنح قروض بأسماء بعض عملاء البنك دون علمهم وإختلاس قيمة تلك القروض لنفسه حيث بلغ إجمالى المبالغ المختلسة «4 مليون جنيه».

وألقي القبض على المتهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص إعترف بإرتكابه للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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