مؤتمر للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة 22 و23 سبتمبر بالجيزة

تنطلق يومى 22 و 23 سبتمبر الجاري، بمكتبة البحر الأحمر بالجيزة، الدورة الثانية عشر لمؤتمر التمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة تحت عنوان دور مؤسسات المجتمع فى حماية وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وذلك برعاية الوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبجهود الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة العامة للتمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، ويرأس المؤتمر الدكتور مسعد عويس الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ورئيس مؤسسة سيد عويس للبحوث والدراسات الاجتماعية وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة .

4 جلسات بحثية في يومين

تبدأ فاعليات المؤتمر فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 22 سبتمبر بإفتتاح معرض ابداعات لذوى الاحتياجات الخاصة ومعرض كتب لأحدث اصدارات هيئة قصور الثقافة ، كما سيتضمن المؤتمر على مدار يومين أربع جلسات بحثية تضم ستة عشر بحثاً وورقة عمل .

تكريم نماذج مضيئة من ذوي الإحتياجات الخاصة

كما يتم تكريم بعض النماذج الإيجابية من ذوى الاحتياجات الخاصة ومنهم إسراء عماد من ذوات ضعاف السمع ، حاصلة على ليسانس حقوق انجليزى وماجستير فى القانون الدولى، ممثل الصم باللجنة الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة بوزارة التعليم العالى، والدكتور جمعة دبل من ذوى الإعاقة البصرية حاصل على الدكتوراه عن الدور الحضارى للعميان فى المشرق الاسلامى، وانطون ماجد سمير من ذوى الإعاقة الذهنية بطل رياضى ومصور وموهوب فى بعض الأنشطة اليدوية، وآلاء عبد العزيز من ذوات الإعاقة الذهنية بطلة رياضية عالمية، وبسملة أيمن أول بطلة كاراتية من قصار القامة فى مصر، ودعاء السبع من ذوات الإعاقة البصرية حاصلة على الليسانس فى اللغة العربية من كلية الآداب جامعة أسوان، صاحبة مبادرة فرسان التحدى لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة ونشر الوعى الثقافى فى مجال الإعاقة . وعلى أبو زيدان من ذوى الإعاقة الحركية مدير إدارة برامج المناسبات والبروتوكولات الدولية بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصرى ورئيس تحرير بقناة النيل للأخبار.