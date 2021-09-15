فحص 805 مواطنين في قافلتين طبيتين بالمجان ببني سويف

فحصت قافلتان طبيتان 805 مواطنين، بقريتي السعادنة بمركز بني سويف وعمار بمركز سمسطا مجانا، مع توفير الأدوية اللازمة، و31 نظارة طبية، وذلك تحت مظلة المبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

فحص 468 مواطنا في قافلة طبية بقرية السعادنة بمركز بني سويف

في القافلة الأولى أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الكشف على 468 حالة ضمن القافلة التي نظمتها مديرية الصحة بقرية السعادنة ببني سويف، وذلك ضمن القوافل التنموية الشاملة التي يتم تنفيذها من خلال الشراكة المجتمعية الرائدة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا عن طريق المساهمة المجتمعية.

وشاركت إدارة القوافل بمديرية الصحة مؤسسة نهضة بني سويف وبالتنسيق والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سوي، في تنفيذ قافلة استهدفت الكشف على 468 حالة بواقع 120حالة باطنة، و 125أطفال، و133 نساء، و90 جلدية، حيث تكفلت مؤسسة نهضة بني سويف بالعلاج وقيمة الأدوية.

فحص 337 مواطنا في قافلة طبية بقرية عمار بسمسطا وتوفير 31 نظارة طبية

وفي القافلة الثانية نظمت مديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية قافلة بقرية عمار مركز سمسطا، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، وتوزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

وتمكنت القافلة من الكشف على 337 مواطناً وتوزيع بعض الأدوية بالمجان، حيث ضمت عدداً من التخصصات الطبية والتي شملت 44 باطنة، و129رمد، و80 عظام، و42 أطفال، و42 جلدية، وتوفير 31 نظارة طبية، وذلك تحت إشراف الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبيةومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة،وبالتعاون مع فريق العمل.

وأكد المحافظ، انتظام سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة «حياة كريمة».