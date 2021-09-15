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محمود مسلم

«المركزي لمتبقيات المبيدات» يشارك في معرض «صحاري الزراعي»

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الوطن
02:40 م | الأربعاء 15 سبتمبر 2021
«المركزي لمتبقيات المبيدات» يشارك في معرض «صحاري الزراعي»

شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية QCAP بالدورة الثالثة والثلاثون لمعرض «صحارى الزراعي» والذي قام بافتتاحه السيد القصير، وزير الزراعة، بحضور عدد كبير من القيادات وبمشاركة أكبر الشركات العاملة في القطاع الزراعي، وذلك في إطار التواجد في مثل هذه التجمعات الزراعية التي تهدف إلى تبادل ونقل الخبرات وكذا عرض الخدمات المختلفة التي تخدم القطاع الزراعي.

محاضرة هامة لمديرة المعمل عن زيادة الصادرات الزراعية

ألقت د. هند عبداللاه، مدير المعمل، محاضرة للمؤتمر المصاحب للمعرض تحت عنوان «دور المعمل في زيادة الصادرات الزراعية» أشارت خلالها إلى دور وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في دعم جميع الجهات التي تعمل في القطاع الزراعي من خلال الجهات التابعة لهما ومنها معمل QCAP والذي يعتبر من أكبر المعامل في منطقة الشرق الأوسط في مجال تحليل الملوثات في الأغذية.

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