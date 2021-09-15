الأحد.. بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة سوهاج

اعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أنه تحدد يوم الأحد القادم الموافق 19 سبتمبر الجاري، لبدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب والطالبات الجدد المرشحين للالتحاق بالفرق الأولى بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/ 2022.

الكشف الطبي على الطلاب الجدد سيستمر حتي يوم الأربعاء 6 أكتوبر

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن الكشف الطبي على الطلاب الجدد سيستمر حتي يوم الأربعاء 6 أكتوبر، ويتعين على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار بطاقة الترشيح الخاصة بهم، ونموذج استمارة الكشف الطبي المرفقة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز الإعلامي للجامعة، لافتاً إلى ضرورة ملء الاستمارة عن طريق كتابة اسم الطالب كاملاً، واسم الكلية، وإرفاق صورة شخصية، بالإضافة إلى التوجه إلى الكشف الطبي في الموعد والمكان المحدد، وفقاً للجدول الزمني المعلن لكل كلية.

وأكد «عبد الخالق» أنه تم وضع عدة ضوابط لمنع الزحام والتكدس للحد من انتشار فيروس كورونا، و تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية أثناء توقيع الكشف الطبي، بما يسهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين، مشدداً على ضرورة ارتداء الطالب الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي.

19سبتمبر الكشف الطبي على طالبات الهندسة والطب البيطري والحاسبات والذكاء الاصطناعي

وقال رئيس الجامعة إنه تحدد يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي على طالبات كليات الهندسة والطب البيطري والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك بالادارة الطبية بالجامعة الجديدة، وأيضاً طالبات كلية الطب البشري بمقر الإدارة الطبية بالجامعة القديمة.

أما بالنسبة للطلاب، فتم تحديد الكشف الطبي لهم يوم الاثنين 20 سبتمبر بنفس الأماكن السابقة، وتحدد يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر لطالبات كليتي التربية والألسن بالإدارة الطبية بالحرم الجامعي الجديد، وطالبات كلية الصيدلة بالإدارة الطبية بالمقر القديم، كما سيتم توقيع الكشف الطبي على طلاب كليات التربية والألسن والصيدلة في اليوم التالي الأربعاء 22 من نفس الشهر، بنفس الأماكن المخصصة للطالبات.

23 سبتمبر لطالبات كليتي التربية والأثار

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تخصيص يوم الخميس 23 سبتمبر لطالبات كليتي التربية والأثار، بمقر الإدارة الطبية بالحرم الجامعي الجديد، أما طالبات كلية العلوم بمقر الإدارة الطبية بالمقر القديم، وبالنسبة لطلاب كليتي التجارة والأثار تم تخصيص يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي لهم بمقر الإدارة الطبية بالمقر الجديد، وطلاب كلية العلوم بالإدارة الطبية بالمقر القديم للجامعة.

وأشار الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم تحديد يوم الاثنين 27 سبتمبر للطالبات بكليتي التجارة والحقوق بالإدارة الطبية بالمقر الجديد، وطالبات كلية التمريض بالمقر القديم، ويليه يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر للطلبة بنفس الأماكن، كما تم تخصيص يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر لطالبات كليتي التجارة والحقوق بالإدارة الطبية بالمقر الجديد، وطالبات معهد التمريض بالمقر القديم، أما يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر فتم تخصيصه لطلاب معهد التمريض لتلقي الكشف الطبي بالإدارة الطبية بالمقر القديم، وطالبات كليتي الآداب والزراعة بمقر الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة.

3 أكتوبر الكشف الطبي على طلاب كليتي التربية النوعية والتعليم الصناعي

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه سيتم توقيع الكشف الطبي على طلاب كليتي التربية النوعية والتعليم الصناعي يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر المقبل، بالإدارة الطبية بالمقر القديم، أما طلاب كليتي الآداب والزراعة بالإدارة الطبية بالمقر الجديد، وبالنسبة للطالبات تم تخصيص يوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر بنفس الأماكن.

وتم تخصيص يومي 5 و6 أكتوبر لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب المتخلفين عن المواعيد السابقة، وذلك بالإدارة الطبية بالمقر القديم للجامعة.